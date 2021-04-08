Wednesday, 7 April 2021, 15:00 HKT/SGT Share:

来源 Agilex Biolabs / TetraQ Agilex Biolabs收购领先的Biolab TetraQ作为APAC扩展计划的一部分

澳大利亚阿德莱德/布里斯班, 2021年4月7日 - (亚太商讯) - 澳大利亚最大，技术最先进的临床试验专业生物分析实验室Agilex Biolabs今天宣布收购昆士兰大学以外的领先生物实验室TetraQ。的首席执行官Jason Valentine说，Agilex Biolabs 董事会和高级管理层对购买这样一家高质量的生物分析公司感到非常高兴。







他说：“ TetraQ凭借其专业的员工和多年的受监管生物分析服务经验，补充了Agilex Biolabs在澳大利亚和亚太地区的工作。购买TetraQ是我们区域扩张计划的一部分。Agilex Biolabs已经是澳大利亚最大，技术最先进的生物实验室，TetraQ的新增业务将进一步扩大对在澳大利亚进行试验的生物技术客户的支持。”



“我们也期待为我们的客户介绍完善的TetraQ毒理学功能，以帮助他们在澳大利亚进行发现和临床前工作，这也可以吸引43.5％的退税。临床试验生物分析领域是全球增长最快的服务之一，澳大利亚和亚太地区是进行试验的首选地点，尤其是自COVID-19大流行以来。”



TetraQ董事Peter Tapley博士说，他对TetraQ现在是Agilex Biolabs公司感到非常高兴。 “他们是拥有24年经验的行业领导者，并为我们的客户提供了范围广泛的服务和技术。Agilex Biolabs以其全面的服务，专业的科学家和最新技术而闻名全球。因此，对于TetraQ及其员工和客户而言，这是理想的下一步。我很高兴与Agilex Biolabs的首席执行官Jason Valentine合作，扩大我们的产品范围，并利用使两家公司在该领域处于领先地位的协同作用。”



Agilex Biolabs利用液相色谱串联质谱（LC-MS/MS）、免疫分析法（Mesoscale，Gurolab，Luminex）以及流式细胞仪（BD FAC Symphony A3分选仪，20色细胞分析仪）专门从事小分子和生物制剂的生物分析和PK生物制剂、免疫原性和生物指标和免疫药效学评估。



Agilex还提供药效学服务，包括使用最先进的技术支持免疫学、细胞生物学和作用方式分析的免疫生物学服务，包括 :

- 免疫表型

- 受体占用

- 细胞因子释放试验（全血或外周单个核细胞（PBMC）刺激试验）和细胞因子/生物标志物分析

- PBMC测定和细胞作用机制分析（例如：抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用（ADCC））



这家生物实验室拥有100多名员工，其中75名专职实验室人员，支持临床试验来自美国、欧洲和亚太地区的生物技术客户。Agilex Biolabs最近启动了GALEXI 客户门户，并已交付了另外两个Sciex API 6500 + LC-MS / MS系统。Agilex Biolabs的世界一流生物分析设施获得了NATA（澳大利亚政府OECD GLP合规性监测机构）的OECD GLP认可和ISO 17025的全球认可。



关于 Agilex Biolabs -- www.agilexbiolabs.com

澳大利亚领先的生物分析实验室Agilex Biolabs在进行规范的生物分析方面拥有20多年的经验，包括品质方法开发，方法验证和样品分析服务。我们已成功支持了全球数百项临床前和临床试验，客户选择澳大利亚进行简化的监管程序，并获得了在澳大利亚进行的全球最有吸引力的40％以上的研发试验回扣。我们使用LC-MS / MS和免疫测定这两个平台，为小分子和生物制剂提供PK，免疫原性（PD）和生物标志物生物分析服务。



关于 TetraQ -- www.tetraq.com.au

TetraQ是布里斯班的一家提供新药和疫苗产品生物分析和啮齿动物毒理学以及药代动力学服务的提供商。我们的设施获得了NATA认可，符合OECD良好实验室规范（GLP）。我们的生物分析设施位于皇家布里斯班和妇女医院，我们的生命研究在昆士兰大学St Lucia校区的定制单元中进行。TetraQ的这两个部门为将药品推向市场的客户提供协调支。



TetraQ的生物分析设备可测定包括血浆，血清，尿液和组织匀浆的基质中的小分子和蛋白质浓度。我们可以开发和验证支持临床前和临床研究的药代动力学（PK）样品分析的方法。我们还提供基于商业ELISA试剂盒或Meso Scale Discovery多重技术的生物标志物药效学（PD）分析。



Agilex Biolabs媒体联络:

Kate Newton

Media@AgilexBiolabs.com





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