Wednesday, 31 March 2021, 14:34 HKT/SGT Share: 海通恒信（1905.HK）2020年度业绩：资本与收入稳定增长，资产规模突破千亿

香港, 2021年3月31日 - (亚太商讯) - 中国首家上市的券商背景融资租赁公司——海通恒信（1905.HK）公布2020年度业绩，向外界亮出靓丽成绩单：2020年，公司实现收入总额7,915.0百万元（人民币，下同），同比增长10.8%；实现年度溢利1,116.0百万元，基本每股收益0.13元。



2020年，面对新冠疫情带来的严峻挑战和困难，中国政府及时出台针对性的综合措施，统筹推进疫情防控和经济社会发展，取得瞩目成果，引领全球经济复苏。在国内货币政策灵活度提高及监管机制优化下，作为中国首家上市的券商背景融资租赁公司，海通恒信通过多种措施应对疫情影响，实现整体收入稳中有升。



截至2020年12月31日止年度，公司实现收入总额7,915.0百万元，同比增长10.8%。其中，作为公司主要收入来源的融资租赁业务占比75.2%，年内实现5,950.0百万元，同比增长12.9%；经营租赁收入、服务费收入及保理利息收入分别同比增长7.1%，7.8%和1.9%。此外，公司积极研究把握疫情常态化的市场机遇变化，结构性优化业务投放，加强优质客户导入和存量客户翻单，整体业务投放取得突破，实现业务投放604.4亿元，同比增长4.6%；其中，零售业务投放290.7亿元，机构业务投放313.7亿元，「一大一小」业务保持均衡发展。



2020年，公司充分发挥资本优势，资产规模突破千亿，2020年末资产总额达到108,141.5百万元，同比增长9.2%。公司「一大一小」的业务发展战略取得丰硕成果，通过强化对重点行业的投放，工业、基础设施、交通物流、医疗、工程建设行业融资租赁业务应收款余额较上年末分别增加6,412.9百万元、2,062.2百万元、541.2百万元、463.7百万元及255.3百万元；同时，公司加速金融科技应用提升对优质中小微企业、个人客户的服务水平，其中，开展小微业务的子公司服务中小微企业逾11,800单，投放融资额逾80亿元。



与此同时，公司发挥信用优势实现多元融资，资产负债结构均衡。截至2020年12月31日止年度，公司与71家金融机构建立授信关系，累计签订授信额度约为1,112亿元。在创新融资工具方面，2020年3月公司发行了首单上市公司疫情防控资产支持票据，募集资金支持抗疫实体企业。在此基础上，公司积极利用持续优化的融资条件，实现融资提款577.61亿元，融资成本持续降低，计息负债平均付息率为4.34%，同比降低24个基点。



目前，海通恒信客户广泛分布于交通物流、工业、基础设施、工程建设及医疗等诸多行业。展望未来，藉助国内大循环建设、消费内需扩大、制造业自主循环等机遇，公司将继续挖掘新型与传统企业融资需求，发挥「融资+融物」的特有优势，加大重点行业领域项目拓展；同时，借助金融科技介入普惠金融领域，关注市场上消费金融、供应链金融等小微金融业务及其模式，优化和开发互联网零售业务产品，形成新的业务增长点。



伴随中国经济增长、产业结构升级及新基建的发力，中国融资租赁行业在未来的增长态势值得期待，处于行业前列的海通恒信有望巩固领先地位和竞争优势，推动高质量可持续发展。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

