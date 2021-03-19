Thursday, 18 March 2021, 10:30 HKT/SGT Share:

来源 Agilex Biolabs Agilex Biolabs在2021年春季欧洲生物技术展上展示先进的免疫分析和免疫生物学服务

澳大利亚阿德莱德, 2021年3月18日 - (亚太商讯) - 澳大利亚最大，技术最先进的临床试验专业生物分析实验室Agilex Biolabs今天宣布，它将在《 Bio-Europe 2021》上展示其世界一流的免疫分析和免疫生物学服务，用于受监管的生物分析。



销售Agilex Biolabs的免疫分析主任Kurt J.博士说：



“我们经验丰富的团队可以为任何生物制剂开发或转让一种方法，以支持临床前GLP或临床研究。



我们世界一流的实验室配备了先进的设备，包括Gyrolab Xplore，MSD Quickplex 120，Luminex Magpix，BD FACSymphony A3流式细胞仪，以及即将发布的数字液滴定量实时RT-PCR。



我们的科学家具有解决最复杂的免疫原性和药物耐受性问题的专业知识和经验，这是早期和晚期阶段免疫肿瘤学研究中经常遇到的问题。”



Agilex Biolabs是该地区唯一经过FDA审查的同类实验室，作为澳大利亚政府临床试验吸引力计划的一部分，其临床试验生物分析服务支出还可享受高达43.5％的返还。



了解更多信息：通过PartneringOne了解我们在生物欧洲的科学家进行简介, 在此登录。https://informaconnect.com/bio-europe-virtual/



在您开始下一个临床试验之前，请与我们预约会面。

https://calendly.com/agilexbiolabs/15min



Agilex Biolabs的世界一流生物分析设施获得了NATA（澳大利亚政府OECD GLP合规性监测机构）的OECD GLP认可和ISO 17025的全球认可。



澳大利亚临床试验仍在营业，Agilex Biolabs被指定为必不可少的服务，因此可以确保客户研究的连续性。



澳大利亚通过迅速应对小规模疫情，将COVID-19的数量降低到几乎零，在世界上处于领先地位。



Agilex Biolabs宣布，其实验室设施已扩充了30％以上，以满足主要来自美国和亚太地区和欧盟生物技术公司的需求。在此观看新实验室的演示视频 https://www.agilexbiolabs.com/new-labs-video



这家生物实验室拥有100多名员工，其中75名专职实验室人员。



关于 Agilex Biolabs https://www.agilexbiolabs.com/



澳大利亚领先的生物分析实验室Agilex Biolabs在进行规范的生物分析方面拥有24多年的经验，包括品质方法开发，方法验证和样品分析服务。我们已成功支持了全球数百项临床前和临床试验，客户选择澳大利亚进行简化的监管程序，并获得了在澳大利亚进行的全球最有吸引力的40％以上的研发试验回扣。



我们使用LC-MS / MS和免疫测定这两个平台，为小分子和生物制剂提供PK，免疫原性（PD）和生物标志物生物分析服务。



Agilex Biolabs媒体联络:

Kate Newton

Media@AgilexBiolabs.com



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