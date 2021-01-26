伟能集团发盈喜 预纯利大增逾70%

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|Monday, 25 January 2021, 08:52 HKT/SGT
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香港, 2021年1月25日 - (亚太商讯) - 伟能集团国际控股有限公司（「伟能集团」; 股份代号︰1608.HK）发布正面盈利预告，预期截至2020年12月31日止年度伟能集团纯利将较去年同期283.6百万港元增加超过70%，主要受惠于电力系统集成（SI）业务以及投资、建设及营运（IBO）业务板块均录得增长，加上伟能集团的合资公司中技伟能集团控股有限公司（「中技伟能」）带来的重大贡献；伟能集团的潜力值得留意。
中技伟能为伟能集团去年伙拍中国技术进出口集团有限公司（「中技公司」）成立的合资公司，双方各持股50%，共同发展缅甸首批液化天然气发电项目，并提供液化天然气进口、运输、接收、储存以及再气化一站式方案。该批项目的总装机容量为1,059.5兆瓦，高于伟能集团过去数年投资的项目总规模，而各项目的购电协议已于去年6月签订，随即开始分批投入营运，并为伟能集团带来可观利润，拥有具大增长潜力。
伟能集团作为缅甸当地最大的独立发电商，市场份额接近25%。由于缅甸的电气化率只有五成，伟能集团引入液化天然气可扩大缅甸的能源组合，提供一个环保、可持续的电力来源，并满足当地持续增长的电力需求，因此预期缅甸的液化天然气发电项目将为伟能集团带来持续增长。
伟能集团是一家一体化分布式发电专家，主要从事SI业务，即燃气及燃油发动机式发电机组与发电系统的设计、集成及销售，以及IBO业务，即投资、建设及营运分布式发电站，并为客户供应可靠电力。伟能集团多年来建立了跨国业务版图，先后在缅甸、印度尼西亚、斯里兰卡等东南亚缺电国家开始投资及营运分布式发电站，现时已成为亚洲领先的分布式发电站拥有人及营运商。
话题 Press release summary
部门 金融, 能源 , 业务
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