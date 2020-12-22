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来源 Champion REIT 冠君产业信托2020年乘风破浪 于多个范畴屡夺殊荣

香港, 2020年12月22日 - (亚太商讯) - 尽管过去一年营商环境动荡，持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（股份代号：2778）依然于多个范畴荣膺大奖。



冠君产业信托行政总裁王家琦女士及团队获《彭博商业周刊》颁发「ESG领先企业大奖」



信托于过去一年屡夺殊荣，最近于「The Asset Triple A Country Awards 2020」中获颁「最佳企业债券（香港）」奖项，表彰其在财务管理方面的卓越表现。该奖项嘉许信托于2020年上半年发行了总额三亿美元的十年中期票据之项目。这宗交易标志着信托相隔七年多后重返美元债券市场，成为自2016年以来首个由香港房地产信托基金发售的美元债券。



此外，冠君产业信托亦获颁以下其他殊荣，对其在可持续发展、企业管治及业绩方面的努力予以肯定，这包括：



于2020年获纳入的可持续发展指数及标准：

- 恒生ESG 50指数、连续五年成为恒生可持续发展企业基准指数的成份股

- 全球房地产可持续性标准 – 「四星绿色嘉许」及「信息披露A评级」



于2020年获得的主要ESG奖项：

- The Asset环境、社会及企业管治企业大奖 – 最高荣誉「翡翠大奖」及「最佳行政总裁」

- 《彭博商业周刊》– 「ESG领先企业大奖」

- 《亚洲金融》–「最佳环境治理」及「最佳社会责任」



于2020年获得的主要企业奖项：

- The Asset Triple A Country Awards – 「最佳企业债券（香港）」

- 《信报财经新闻》–「上市公司卓越大奖」

- 香港投资者关系协会 – 「最佳投资者关系公司」

- 《亚洲企业管治》– 「最佳投资者关系公司」



冠君产业信托行政总裁王家琦女士表示：「尽管今年是充满挑战的一年，我们仍感到非常荣幸于年内取得多个卓越大奖。由此可见，我们团队转危为机及维持业务延续性的不懈努力备受广泛肯定。展望未来，我们将继续在业务上力臻卓越，同时亦会加强作为影响者的角色，推动可持续发展及为整体社会带来裨益。」



2020年的奖项

3月

《亚洲金融》 – 2020年亚洲最佳公司

- 最佳投资者关系 – 第一名

- 最佳行政总裁 – 第一名

- 最佳环境治理 – 第二名

- 最佳社会企业责任 – 第二名

- 最佳管理公司 – 第三名



8月

Marketing Magazine – PR Awards 2020

- 最佳公关项目（可持续发展）：Champion Our Wellness – 铜奖



9月

香港投资者关系协会 – 2020年投资者关系大奖

- 最佳投资者关系公司

- 最佳投资者关系（行政总裁）– 王家琦女士

- 最佳投资者会议

- 最佳投资者推介材料

- 最佳年报

- 我最喜爱上市公司



MerComm. Inc.（2020年国际ARC大奖）

- 传统年报 – 银奖

- 内页设计 – 铜奖



10月

《亚洲企业管治》 – 2020年亚洲卓越大奖

- 亚洲最佳行政总裁

- 亚洲最佳企业社会责任

- 最佳投资者关系公司

- 最佳投资者关系专才



CORPHUB – 2020年香港最优秀服务大奖

-年度杰出产业信托奖



《彭博商业周刊》

- 2020年ESG领先企业大奖

- 2020年领先项目奖 – 环境



恒生可持续发展企业指数系列

- 恒生ESG 50指数

- 恒生可持续发展企业基准指数的成份股



11月

香港管理专业协会 – 2020年最佳年报奖

- 优秀小型机构年报奖



全球房地产可持续性标准

- 四星绿色嘉许

- 信息披露A评级



IADA国际年度报告设计奖

- 封面设计 – 银奖

- 综合演示 – 银奖

- 插图 – 银奖



12月

The Asset – Triple A Country Awards 2020

- 最佳企业债券（香港）



The Asset – 2020年环境、社会及企业管治企业大奖

- 最高荣誉翡翠大奖

- 最佳行政总裁



《信报财经新闻》

- 2020年上市公司卓越大奖（主板 – 大市值）



香港股票分析师协会

- 2020年上市公司年度大奖



有关冠君产业信托（股份代号：2778）

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢地标性物业，总楼面面积达293万平方呎，分别座落于维港两岸。自2015起，信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。

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