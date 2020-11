Tuesday, 17 November 2020, 18:03 HKT/SGT Share:

来源 欧康维视生物 欧康维视生物荣获格隆汇2020大中华区最佳上市公司 -「最受关注IPO」大奖

香港, 2020年11月17日 - (亚太商讯) - 2020年11月17日, 由格隆汇主办的「2020大中华区最佳上市公司」的评选结果已于11月16日揭晓,欧康维视(1477.HK)凭借在上市前后的优秀表现,获得资本市场的高度认可,成功荣获「最受关注IPO」大奖,并由公司董事会秘书季云女士出席颁奖礼领奖。



欧康维视董事会秘书季云女士(右五)出席领取「最受关注IPO」大奖。



本次颁奖活动的主办方格隆汇是目前国内领先的全球投资研究平台,本次评选覆盖香港证券交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所、以及美股市场挂牌上市的全部中国上市公司,邀请了高校、券商、机构等权威代表,组成专家评审团,根据对融资规模、后市表现、社会关注度、行业地位、投资者评价、各项财务指标和发展潜力预测等指标进行分析,并通过「网络投票+专家评审团审议+大数据分析」的方式,进行综合评选得出的最终结果,旨在表彰公司在资本市场上的社会认可度。欧康维视成功在众多上市公司中脱颖而出,实在实至名归。



欧康维视于2020年7月10日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,首日招股已反应热烈,基石投资者多达14名,当中包括不少大型基金。公司最后在香港公开发售股份超额认购约1,894.76倍,为同期上市公司中超额认购最多。公司在中国眼科业界享领先地位,专注于开发及商业化眼科疗法。目前的药物组合有17款眼科药物,主要覆盖眼睛前部及后部疾病,是在中国同业中覆盖范围最全面的制药公司之一。公司核心产品「OT-401 (YUTIQ)」亦是目前中国唯一踏入III期临床试验的类固醇植入物,在新药申请获批后有望独占逾100万潜在病人的庞大市场。



欧康维视生物执行董事兼首席执行官Ye LIU先生表示:「对于获得最受关注IPO大奖,我们深感荣幸,感谢市场投资者对欧康维视在各项业务的认可、支持与关注。欧康维视能于香港联交所主板上市是公司发展的一个重要里程碑,令公司能把握及抓紧行业发展的机遇。展望未来,欧康维视将把握良好的时机,推进主要候选药物临床开发及商业化,策略性地寻求全球对外授权机遇,开拓新的商机和市场,为股东创造最大的价值。」



