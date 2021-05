Friday, 7 May 2021, 15:24 HKT/SGT Share: 与阿里升级战略合作 易居全资控股天猫好房

香港, 2021年5月7日 - (亚太商讯) - 在后地产时代,房地产服务行业赛道被资本普遍看好。随着移动互联网和各种高新科技的不断发展,地产行业由管理信息化向业务数字化阶段迈进,尤其是在2020年新冠疫情爆发后,在线数字化营销呈井喷式发展,网上售楼处遍地开花,房企卖房的APP、小程序成为必备工具。作为中国创新的基于房地产数据的房地产交易服务商,易居(中国)企业控股有限公司(02048.HK,下称「易居」或「公司」)备受资本的青睐。







阿里增资 数字化战略持续推进



4月28日,易居发布公告,宣布公司获得阿里巴巴(下称「阿里」)增资。公告显示,阿里出资9.9亿港元,认购1.32亿易居新股。周忻出资10亿港元,认购1.33亿易居新股。云锋基金出资5亿港元,认购6667万易居新股。同时,易居通过向阿里增发2.48亿新股,完成对天猫好房公司的收购,折合收购对价18.6亿港元。交易完成后,周忻以占股22.84%继续保持易居第一大股东,阿里为易居第二大股东。



在此次战略合作升级前,易居与阿里的合作由来已久。2020年7月31日,双方就初次达成战略合作,阿里出资8.2亿港元认购易居股份。9月16日,阿里与易居共同组建一个数字营销平台,「天猫好房」应运而生。



易居与阿里携手推出的「不动产交易协作机制」(ETC)已在全国多地启动运作。对标贝壳的ACN,ETC机制将基于数字化、智能化的新产品,构建多方参与、高效协作的开放平台。在2020年「双11」期间,ETC协作机制实现了全国236个城市41,775累计成交套数和人民币931亿元(人民币,下同)交易总额,数字营销效果显著。



强强联合 整合资源提高市占率



此次阿里增资易居,易居团队将主导天猫好房平台的建设和运营,阿里为天猫好房提供品牌、技术、产品和运营等方面的深度支持。双方强强联合,很好地整合了优势资源,两者的分工也将更明确,这有助于易居打造房地产数字化营销和交易平台,亦有助于天猫好房更专业地深耕行业,并在数字化转型方面获得更大突破。



易居在控股天猫好房后,将像贝壳和安居客一样,拥有自身的互联网信息交易服务平台。而天猫好房的独特亮点在于依托阿里生态体系和8亿阿里用户,精准对接购房需求后,能为天猫好房带来强大的原生流量。而且在天猫平台上建立的天猫好房,不需要阿里使用者下载新的APP就可以享受便捷的找房、看房、买房服务,这是一个天然的流量优势。



众所周知,贝壳、安居客和天猫好房三大平台最大的差异化是一二手房市场占有率。贝壳和安居客以存量二手房为抓手,逐渐向一手房渗透,二手房业务规模是两者优势。而易居则拥有天然的一手房业务优势,以新房代理作为业务强大的基石,逐渐将业务板块扩大至二手房。在依托阿里这个天然的流量优势后,易居有望通过天猫好房进一步提升在房地产服务行业的市占率。



房地产交易市场规模巨大,预计未来三年将发展到25万亿元左右规模,而这将带来5000-6000亿左右规模的房地产营销费用支出。来自Gartner的预测显示,房地产数字化解决方案市场是房地产营销费用支出中增长最快的部分,其将从当前200-300亿元增长至2025年的1000亿元市场规模,复合增长率预计66%。由此可见,房地产数字化营销市场前景广阔,持续推进数字化战略的易居有望长期享受行业增长所带来的的巨大红利。







