易居企业控股：阿里增资强化龙头地位 强强连手前景可期

香港, 2021年4月30日 - (亚太商讯) - 2020年,在新冠肺炎疫情的影响下,在线数字化营销呈井喷式发展,网上售楼处遍地开花,跟据国家统计局数据,房地产交易市场规模巨大,未来三年仍将维持并发展到25万亿左右规模。



易居企业集团董事局副主席黄灿浩先生(左二),易居企业集团CEO丁祖昱先生(右二),乐居控股集团CEO贺寅宇先生(左一),易居企业集团CFO周亮先生(右一)



易居企业控股是中国创新的、基于房地产数据的房地产交易服务商,公司的业务主要分为三个板块:一手房销售代理服务、房地产数据和咨询服务及房地产经纪网络服务。公司三个块业务相互补充,并产生协同效应创造更多的交叉销售。



业绩稳定增长 强强连手推动房地产交易数字化



在三个增长引擎的推动下,公司近年来业绩稳定增长。回顾其过往财务数据,公司的收入由2016年的人民币39.96亿元迅速增长到了2019年的90.95亿元;公司的除税前溢利由2016年的7.89亿元上升到了2019年的13.09亿元;2020年,该公司实现收入80.52亿元,除税前溢利6.92亿元,疫情影响之下,还能取得如此业绩实属难能可贵。



不仅是业绩方面,在业务拓展方面,易居企业控股也是始终朝着不动产数字化的方向坚定不移地前进。近日,公司宣布阿里巴巴出资9.9亿港元增持公司股票,同时易居将收购阿里所持有的天猫好房公司85%股份。交易完成后,阿里将成为易居第二大股东,易居则全资控股天猫好房。除阿里增持易居外,易居中国董事局主席周忻斥资10亿港元继续增持易居股票,云锋基金也将入股易居,共同推动中国房地产行业数字化、在线化,建立房地产在线线下数字化交易生态。



与此同时,易居控股天猫好房后,将像贝壳和安居客一样,拥有自身的互联网信息交易服务平台。而天猫好房的独特亮点在于依托阿里生态体系和8亿阿里用户,精准对接购房需求后,能为天猫好房带来强大的原生流量。



至此,易居企业集团将分为天猫好房新交易集团、新房代理集团和克而瑞大数据集团三大战略板块。公司凭借其拥有天然的一手房业务优势,以新房代理作为业务强大的基石,逐渐将业务板块扩大至二手房,为置业者提供更便捷、高效、透明的增值服务,为房产经纪人提供更多的产品、工具和实惠,为开发商提供降本增效的在线线下、数字化的交易平台等,与贝壳、安居客及明源云等知名企业对标,显露了公司围绕其平台迅速做大规模的雄心。



市场空间广阔全方位布局 未来发展前景可期



除了上述业务外,易居还利用其自身独特的竞争优势,不断的进行全面布局。公司持续将房地产大数据服务积极延伸应用领域,包括金融、商办、物业小区、产业园区等,探索新型大数据应用。



目前公司的三大业务链条已经形成了死循环式全产业链服务构架,在众多房地产交易服务商中,多项数据名列前茅,公司多样化的布局,不断扩大市场份额,保持国内领先地位,赋能未来。



长期来看,随着移动互联网和高新科技的不断发展,房地产服务数字化赛道被普遍看好,房地产数字化市场将是越来越向头部集中的蓝海。来自Gartner的预测显示,未来,房地产数字化解决方案市场容量将继续快速增长,复合增长率预计66%,从当前200-300亿市场,增至2025年的1000亿市场规模。



作为房地产交易行业的龙头企业,易居企业控股基本面优质,业务链条存在独特的竞争优势,公司与阿里的强强连手,将不断强化公司的龙头地位,助力其抢占市场份额,公司的未来发展前景及成长空间十分可期。





