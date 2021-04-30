Friday, 30 April 2021, 11:36 HKT/SGT Share: 易居企业控股：阿里增资强化龙头地位 强强连手前景可期

香港, 2021年4月30日 - (亚太商讯) - 2020年，在新冠肺炎疫情的影响下，在线数字化营销呈井喷式发展，网上售楼处遍地开花，跟据国家统计局数据，房地产交易市场规模巨大，未来三年仍将维持并发展到25万亿左右规模。



易居企业集团董事局副主席黄灿浩先生（左二），易居企业集团CEO丁祖昱先生（右二），乐居控股集团CEO贺寅宇先生（左一），易居企业集团CFO周亮先生（右一）



易居企业控股是中国创新的、基于房地产数据的房地产交易服务商，公司的业务主要分为三个板块：一手房销售代理服务、房地产数据和咨询服务及房地产经纪网络服务。公司三个块业务相互补充，并产生协同效应创造更多的交叉销售。



业绩稳定增长 强强连手推动房地产交易数字化



在三个增长引擎的推动下，公司近年来业绩稳定增长。回顾其过往财务数据，公司的收入由2016年的人民币39.96亿元迅速增长到了2019年的90.95亿元；公司的除税前溢利由2016年的7.89亿元上升到了2019年的13.09亿元；2020年，该公司实现收入80.52亿元，除税前溢利6.92亿元，疫情影响之下，还能取得如此业绩实属难能可贵。



不仅是业绩方面，在业务拓展方面，易居企业控股也是始终朝着不动产数字化的方向坚定不移地前进。近日，公司宣布阿里巴巴出资9.9亿港元增持公司股票，同时易居将收购阿里所持有的天猫好房公司85%股份。交易完成后，阿里将成为易居第二大股东，易居则全资控股天猫好房。除阿里增持易居外，易居中国董事局主席周忻斥资10亿港元继续增持易居股票，云锋基金也将入股易居，共同推动中国房地产行业数字化、在线化，建立房地产在线线下数字化交易生态。



与此同时，易居控股天猫好房后，将像贝壳和安居客一样，拥有自身的互联网信息交易服务平台。而天猫好房的独特亮点在于依托阿里生态体系和8亿阿里用户，精准对接购房需求后，能为天猫好房带来强大的原生流量。



至此，易居企业集团将分为天猫好房新交易集团、新房代理集团和克而瑞大数据集团三大战略板块。公司凭借其拥有天然的一手房业务优势，以新房代理作为业务强大的基石，逐渐将业务板块扩大至二手房，为置业者提供更便捷、高效、透明的增值服务，为房产经纪人提供更多的产品、工具和实惠，为开发商提供降本增效的在线线下、数字化的交易平台等，与贝壳、安居客及明源云等知名企业对标，显露了公司围绕其平台迅速做大规模的雄心。



市场空间广阔全方位布局 未来发展前景可期



除了上述业务外，易居还利用其自身独特的竞争优势，不断的进行全面布局。公司持续将房地产大数据服务积极延伸应用领域，包括金融、商办、物业小区、产业园区等，探索新型大数据应用。



目前公司的三大业务链条已经形成了死循环式全产业链服务构架，在众多房地产交易服务商中，多项数据名列前茅，公司多样化的布局，不断扩大市场份额，保持国内领先地位，赋能未来。



长期来看，随着移动互联网和高新科技的不断发展，房地产服务数字化赛道被普遍看好，房地产数字化市场将是越来越向头部集中的蓝海。来自Gartner的预测显示，未来，房地产数字化解决方案市场容量将继续快速增长，复合增长率预计66%，从当前200-300亿市场，增至2025年的1000亿市场规模。



作为房地产交易行业的龙头企业，易居企业控股基本面优质，业务链条存在独特的竞争优势，公司与阿里的强强连手，将不断强化公司的龙头地位，助力其抢占市场份额，公司的未来发展前景及成长空间十分可期。





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