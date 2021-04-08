Thursday, 8 April 2021, 08:33 HKT/SGT Share: 海通恒信（1905.HK）2020年稳中有升，料长期受惠于国策

香港, 2021年4月8日 - (亚太商讯) - 近日，中国大型融资租赁公司海通恒信（1905.HK）2020年全年业绩稳中有升。根据年报，公司全年实现收入7,915.0百万元（人民币，下同），较2019年7,144.9百万元增长10.8%；实现年度溢利1,116.0百万元，整体发展稳健。公司每股基本收益为0.13元，董事会建议派息每10股0.15元。



海通恒信是中国领先的证券公司海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块，提供以客户需求为导向的、综合的金融服务。2020年，海通恒信积极应对疫情冲击，统筹推进疫情防控和经营发展，坚持立足租赁本源，服务实体经济，贯彻“一大一小”、“一体两翼”战略，持续推进公司高质量发展，保障经营与收益的稳定。



“一大一小”强化客户基础 资产与收益均衡发展



海通恒信拥有广泛的客户基础，包括大中型企业集团、具有行业领导地位的企业、小微企业及个人客户。多年以来，海通恒信始终围绕金融服务实体经济的主线，把握中国经济深化转型的重大机遇，践行“一大一小”的客户战略，为大中型企业客户、小微企业及个人等广泛客户提供定制化的服务，促进各业态之间“大小互补”，实现规模与利润的均衡增长，并分散信用风险。



大中型客户方面，海通恒信年内生息资产平均余额为52,294.4百万元，同比增长12.7%；利息收入为3,192.6百万元，同比增长9.1%；平均收益率为6.11%。小微企业及个人客户方面，海通恒信年内生息资产平均余额为37,310.2百万元，同比增长17.8%；利息收入为3,109.2百万元，同比增长14.3%；平均收益率为8.33%。



为应对疫情挑战，海通恒信通过调整资产结构，增大对风险抵抗能力较强行业的业务投入。在2020年实现业务投放604.4亿元，同比增长4.6%；其中，零售业务投放290.7亿元，机构业务投放313.7亿元。“一大一小”业务均衡发展。



此外，为缓解中小微企业融资困难，海通恒信聚焦高端装备制造、小微医疗、供应链金融、工程机械、民生与消费五大领域，通过直租、回租、保理等多元化服务满足中小微企业多层次的融资需求，有效推动中小微企业发展，推动经济转型升级。2020年，海通恒信开展小微业务的子公司服务中小微企业逾11,800单，投放融资额逾80亿元。



稳步推进“一体两翼”战略 深化业务单元协同发展



在2020年，海通恒信继续完善“一体两翼”营销网络布局，促进业务总部和分公司、子公司的业务协同。截止目前，海通恒信建立了公共服务业务总部、信息与环保业务总部、建筑建设业务总部、先进制造与机构业务总部、医疗健康事业部和小微事业部六大业务部门，并在各地设置了17家分公司。此外，海通恒信还在香港、天津、山东、河北、江西、上海及安徽等地建立了多家附属公司。海通恒信已实现对境内外市场区域及客户的广泛覆盖，分支机构也逐渐形成了属地化经营特色。



秉持服务实体经济的宗旨，海通恒信聚焦高质量发展的战略目标，紧随宏观经济产业与疫情后市场机遇变化，推动属地化业务发展和行业资产分布结构化调整，整体业务取得突破。2020年，海通恒信交通物流行业实现收入2,836.9百万元，同比增长12.7%；工程建设行业实现收入745.8百万元，同比增长5.9%；医疗行业实现收入374.0百万元，同比增长2.2%；工业行业实现收入1,982.8百万元，同比增长29.1%；基础设施行业实现收入610.4百万元。



长期以来，海通恒信坚持投行思维，不断加强与母公司、金融同业、产业联盟合作伙伴的协同合作与跨界联动，向客户提供综合服务，形成了独具券商特色的资源与资产协调配置、规模与收益均衡增长的发展优势。



2020年，东亚地区首次达成多边贸易协议《区域全面经济伙伴关系协定》、《中欧全面投资协定》谈判完成，中国在全球经济全球化中的地位进一步增强。2021年，中国政府将保持积极的财政政策和稳健的货币政策，租赁行业将加强监管、规范有序发展、行业集中度将得到提升，为海通恒信这样的龙头租赁公司提供了有利的发展环境。



受惠多重国策机遇，料公司坚持实体经济、重点资本布局新基建、高端制造业等，将在未来实现业绩的提升。海通恒信还表示，将聚焦后疫情时代的市场机遇，优化资源整合分配，深化金融科技应用，创新业务模式，继续巩固领先地位和竞争优势，推动高质量可持续发展。





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