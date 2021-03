Saturday, 20 March 2021, 10:12 HKT/SGT Share: 欧康维视 (1477.HK) 公布2020年全年业绩 全国商业化建设已初露峥嵘

5款在研III 期临床药物在国内眼科创新药企中独占鳌头

香港, 2021年3月20日 - (亚太商讯) - 中国眼科医药平台公司 — 欧康维视生物 (「欧康维视」或「公司」,连同其附属公司「集团」)(股份代号:1477.HK),今天公布截至2020年12月31日止年度全年业绩。



欧康维视生物交出上市后首份亮丽的年度成绩单。2020年公司实现营业收入人民币(下同)1,309.6万元,同比增长6,892.63%;研发投入3.55亿元,随着多款产品进入临床试验中后期,研发投入将继续快速增长;公司经调整亏损及全面开支总额为2.77亿元,主要因港股上市一次性费用4,100万元及搭建商业化团队,营销开支上升;公司账上现金20.52亿(不含2021年1月配售募得资金),资金充盈。



公司在上市后继续加速产品临床推进,相比于中报时期,管线中新增1款抗VEGF融合蛋白药物OT-702,管线产品达到17个;有4款产品新进入 III期临床试验,总计5款在研III 期临床药物在国内眼科创新药企中数量遥遥领先,覆盖了包括葡萄膜炎、青少儿近视、结膜炎、青光眼、湿性老年黄斑病变等眼科临床用药急需领域,产品临床进程梯度明显,有望为欧康维视后续商业化提供源源不断的驱动力。



公司两款核心产品都有了新突破,OT-401(氟轻松玻璃体内植入剂)被海南省药监局纳入首批药品真实世界研究试点名单中,研发创新实力受到权威肯定,而这也为欧康管线内的其他眼科创新药开辟了一条全新的道路,在研发模式的创新上欧康维视是Biotech中当之无愧的先驱者。2021年3月,OT-401的NDA获NMPA受理,这是NMPA首次受理以真实世界研究资料申报的药品NDA,也是在中国大陆提交的首个用于治疗慢性非感染性葡萄膜炎、可均速释放糖皮质激素药物长达36个月的缓释制剂,预计欧康维视核心产品OT-401将于2022年年初获批上市,较招股书预期时间大幅提前。



OT-101(0.01%硫酸阿托品滴眼液)是欧康维视又一重要自研产品,作为全世界范围内万众瞩目的明星品种,低浓度阿托品稳定性较差一直是其商业化的重大难题。欧康维视独特设计的创新密闭式分体装置,对装置的可靠性、密封完整性及无菌条件均进行了诸多完善,使之最大程度地贴近低浓度阿托品目前院内制剂现配现用的用药环境,解决了低浓度阿托品溶液的稳定性问题。2021年2月,欧康维视低浓度阿托品在美获批III 期临床,随后将在中国及欧洲递交III期IND,如果获批这将成为低浓度阿托品或其类似物第一个包含中国人群的国际多中心III期临床试验。



欧康维视在CEO刘晔的带领下,展现出有别于其他生物科技公司的强劲的商业化实力,在主要依赖两款仿制药的情况下,公司销售额完成快速爬坡,2020年销售收入1,310万元,2021年1月单月销售额已近500万元,每季度环比平均增长超200%。考虑到眼科产品迭代慢,招标采购入院列名过程繁琐,销售放量周期较长,取得这样的成绩实属不易。随着新药陆续进入商业化后期,欧康维视有望进一步加快市场扩张。





