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来源 Champion REIT 冠君产业信托公布2020年度全年业绩 - 写字楼物业组合的租金收益录得温和增长

- 零售市道持续受新型冠状病毒疫情影响

- 对2021年前景保持审慎

香港, 2021年2月18日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（股份代号：2778）公布2020年度全年业绩。



冠君产业信托行政总裁王家琦女士



业绩摘要



2020财政年度 2019财政年度 变动

租金收益总额 (百万港元) 2,633 2,778 - 5.2%

物业收益净额 (百万港元) 2,347 2,481 - 5.4%

可分派收入 (百万港元) 1,554 1,648 - 5.7%

每基金单位分派 (港元) 0.2500 0.2662 - 6.1%



于2020年12月31日 于2019年12月31日 变动

物业组合总值 (百万港元) 67,318 81,178 - 17.1%

每基金单位资产净值 (港元) 8.61 11.04 - 22.0%

资产负债比率 23.0% 18.0% + 5.0百分点



概览

面对前所未见且漫长持久的新型冠状病毒疫情，本信托及租户的业务举步维艰。在全球经济面临衰退下，本信托期内可分派收入减少5.7%至15.54亿港元，而每基金单位分派（「每基金单位分派」）则下跌6.1%至0.2500港元。



花园道三号

花园道三号于2020年的租金收益维持在15.18亿港元的稳健水平（2019年：15.12亿港元），而续租租金亦录得温和增长。截至2020年12月31日，该物业的平均现收呎租升至每平方呎110.4港元（按可出租面积计算）。物业于2020年12月31日的出租率为86.8%。



朗豪坊办公楼

尽管营商环境充满挑战，朗豪坊办公楼于2020年的租金收益总额仍保持在3.78亿港元的稳健水平（2019年：3.75亿港元），而物业的现收租金于2020年12月31日微升至每平方呎47.7港元（按建筑面积计算）。物业于2020年12月31日的出租率为88.7%。



朗豪坊商场

2020年香港零售业的营商环境举步维艰。朗豪坊商场的租金收益总额随租户销售额急挫而下跌17.3%至7.38亿港元，主要受分成租金大跌而拖累。截至2020年12月31日，商场的平均现收呎租跌至每平方呎179.3港元（按可出租面积计算）。纵然经营环境艰难，商场于2020年12月31日保持悉数租出的状态。



分派

本信托期内可分派收入减少5.7%至15.54亿港元（2019年：16.48亿港元），而每基金单位分派则下跌6.1%至0.2500港元（2019年：0.2662港元）。按2020年12月31日的基金单位收市价4.53港元计算，相当于年度分派率5.5%。



资产值

截至2020年12月31 日，本信托旗下物业组合的估值为673亿港元，较2019年12月31日的812亿港元减少17.1%。



展望

我们对2021年的业务前景保持审慎。虽然新型冠状病毒疫苗推出市场为市民的日常生活和经济活动重回正轨带来曙光，然而复原过程可能相当漫长。疫情过后，房地产行业或因市民行为上的转变（例如在家工作）而受到影响。写字楼租赁和零售市场亦受多方面的因素影响，包括限聚措施、美国新任总统上台后的中美关系、全球旅游有待复原，以及本地失业率上升等。



未来一年，我们会致力维持旗下物业的出租率，继续通过灵活的租赁策略留住现有租户及吸引新租户。本信托于2021年的整体业务经营环境仍然艰巨，我们会继续与租户和持份者并肩同行，为本信托的可持续发展而努力。此外，我们会以审慎的态度为本信托物色海外物业，扩展多元化发展机会。



有关冠君产业信托（股份代号：2778）

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢地标性物业，总楼面面积达293万平方呎，分别座落于维港两岸。自2015起，信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。

网站：www.championreit.com





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