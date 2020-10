Friday, 30 October 2020, 05:00 HKT/SGT Share:

来源 Agilex Biolabs Agilex Biolabs客户Shasqi宣布点击化学启动临床程序首次实现人类应用的突破

澳大利亚阿德莱德, 2020年10月30日 - (亚太商讯) - Agilex Biolabs是澳大利亚最先进的FDA检验的用于临床试验的专业生物分析实验室,它祝贺客户公司Shasqi宣布了公司首次将点击化学应用于人类,并发布了公司的主要临床候选药物SQ3370。 Shasqi是第一家获得Y Combinator支持的生物技术公司,并开始进行临床开发。



总部位于旧金山的Shasqi在公告中说:



SQ3370一期临床研究中针对晚期实体瘤恶性肿瘤的首批患者



Shasqi是首家进行人类临床研究的Y组合生物技术公司



临床阶段生物技术公司Shasqi通过其专有的抗癌点击激活原药(CAPACtm)平台开发精确激活的肿瘤疗法,今天宣布了点击化学在人类中的首次应用,并发布了公司的主要临床候选药物SQ3370。 Shasqi是第一家获得Y Combinator支持的生物技术公司,并开始进行临床开发。



Shasqi在SQ3370的1期临床研究中已对前两名患者进行了剂量治疗,用于治疗晚期实体瘤。 SQ3370是一种新颖的研究产品,恰好在预先注射的肿瘤处激活了一种无毒的原药,成为一种强大的化学治疗剂阿霉素。 SQ3370的设计可以向患者提供更高剂量的药物,从而增加肿瘤破坏力,同时最大程度地降低身体其余部位的毒性。



“ Shasqi的信念是,有一天我们将能够战胜癌症而不会毒害我们的身体。我们很高兴通过我们的CAPAC平台和Shasqi的第一个临床计划的发布达到这一里程碑,” Shasqi的创始人兼首席执行官JoséM.MejíaOneto博士说。



CAPAC平台是一种基于点击化学的新型治疗方法,该方法利用生物相容性化学反应来激活已预注入生物聚合物的选定肿瘤上的原药。 CAPAC平台无可论知可能因患者而异的肿瘤特征,例如生物标志物的表达和酶活性,使其适用于多种肿瘤类型。另外,CAPAC平台是高度模块化的,除阿霉素外还可以应用于多种癌症治疗。



“阿霉素已被证明对数十种癌症有效,但严重的副作用限制了它的使用。直接将其引导至肿瘤,同时避免对身体其余部位造成损害,这可能使我们能够以全新的有效方式对患者使用阿霉素和潜在的许多其他药物。” “ Shasqi通过严格的临床前监管途径采取了一个新颖的概念,一直在接近记录的时间内治疗患者。”



Y Combinator合伙人Jared Friedman说:“ Shasqi是Y Combinator的第一笔治疗性生物技术投资,现在是我们生命科学公司中第一家实现临床开发的公司。” “我们对团队的快速进步和高资本效率执行能力印象深刻。 SQ3370和CAPAC不仅是标准的新小分子,而且是利用最新科学技术和材料来转变癌症治疗方法的广泛而强大的新平台。”



SQ3370-001(NCT04106492)是一项多中心,首次在人体,剂量递增的1期临床试验,评估SQ3370在局部晚期或转移性患者中的安全性和耐受性,药代动力学,免疫效果以及初步的抗肿瘤功效实体肿瘤恶性肿瘤不符合护理标准疗法。这项研究正在美国和澳大利亚的多个癌症中心进行,包括MD安德森癌症中心和斯坦福大学。该研究预计将于2021年完成。有关该试验的更多信息,请访问:https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04106492 。



请在此处查看此宣布。https://tinyurl.com/y2splohj



Agilex Biolabs因其对最新技术的持续投资并吸引了澳大利亚和世界各地的一些领先科学家而闻名国际。



Agilex Biolabs是该地区唯一经过FDA审查的同类实验室,作为澳大利亚政府临床试验吸引力计划的一部分,其临床试验生物分析服务支出还可享受高达43.5%的返还。



Agilex Biolabs的世界一流生物分析设施获得了NATA(澳大利亚政府OECD GLP合规性监测机构)的OECD GLP认可和ISO 17025的全球认可。”



Agilex Biolabs宣布,其实验室设施已扩充了30%以上,以满足主要来自美国和亚太地区生物技术公司的需求。在此观看新实验室的演示视频 https://www.agilexbiolabs.com/new-labs-video



Agilex Biolabs利用液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)、免疫分析法(Mesoscale,Gurolab,Luminex)以及流式细胞仪(BD FACSymphony A3分选仪,20色细胞分析仪)专门从事小分子和生物制剂的生物分析和PK生物制剂、免疫原性和生物指标和免疫药效学评估。



Agilex还提供药效学服务,包括使用最先进的技术支持免疫学、细胞生物学和作用方式分析的免疫生物学服务,包括:

- 免疫表型

- 受体占用

- 细胞因子释放试验(全血或外周单个核细胞(PBMC)刺激试验)和细胞因子/生物标志物分析

- PBMC测定和细胞作用机制分析(例如:抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用(ADCC))



这家生物实验室拥有90多名员工,其中65名专职实验室人员,每年支持80多个临床试验。今年,我们将分析来自美国、欧洲和亚太地区的6万多个制药/生物技术样本。



关于 Agilex Biolabs https://www.agilexbiolabs.com/



澳大利亚领先的生物分析实验室Agilex Biolabs在进行规范的生物分析方面拥有20多年的经验,包括品质方法开发,方法验证和样品分析服务。我们已成功支持了全球数百项临床前和临床试验,客户选择澳大利亚进行简化的监管程序,并获得了在澳大利亚进行的全球最有吸引力的40%以上的研发试验回扣。



我们使用LC-MS / MS和免疫测定这两个平台,为小分子和生物制剂提供PK,免疫原性(PD)和生物标志物生物分析服务。



Agilex Biolabs媒体联络:

Media@AgilexBiolabs.com

Kate Newton



Shasqi 媒体联络:

David Rosen, Argot Partners

media@shasqi.com

+1 (212) 600-1902



