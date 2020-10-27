Tuesday, 27 October 2020, 13:00 HKT/SGT Share:

来源 Agilex Biolabs 端点新闻为Bio Europe提出“为什么要在澳大利亚和Agilex Biolabs进行下一次临床试验”2020

澳大利亚阿德莱德, 2020年10月27日 - (亚太商讯) - Agilex Biolabs是澳大利亚最先进的FDA检验用于临床试验的专业生物分析实验室，已与Endpoints News合作，就如何在澳大利亚进行您的试验以及为什么Agilex Biolabs是领先的生物实验室合作伙伴提供了出色的分步网络研讨会。 在这里观看（免费）https://tinyurl.com/yyzf6o44







Agilex Biolabs因其对最新技术的持续投资并吸引了澳大利亚和世界各地的一些领先科学家而闻名国际。



该网络研讨会是Agilex Biolabs在Bio Europe上的活动的一部分。 单击此处，通过partneringone工具与Bio Europe的Agilex Biolabs会面。https://informaconnect.com/bio-europe-virtual/



PGCM免疫分析理学学士（医学）（荣誉），医学硕士，博士学位，PGCM的Agilex Biolabs总监Kurt J. Sales博士作了详细介绍澳大利亚快速试验过程的演讲。



他强调，即使在选择CRO和其他合作伙伴之前，尽早与Agilex Biolabs进行交流也很重要，因为科学团队可以为申办者提供深厚的建议，并且需要花费一些时间来开发一些检测方法。



网络研讨会还邀请了在临床领域拥有27年经验的领先临床研究专家Jane Kelly。她是CMAX临床研究（CMAX Clinical Research）的首席执行官，该研究是Agilex Biolabs附近的一个主要的第一阶段单位。



Kelly指出，在样品传输和数据周转方面，使生物实验室靠近第一阶段单位具有明显的优势，并为申办者提供了无缝的临床经验。



Agilex Biolabs是该地区唯一经过FDA审查的同类实验室，作为澳大利亚政府临床试验吸引力计划的一部分，其临床试验生物分析服务支出还可享受高达43.5％的返还。



Agilex Biolabs的世界一流生物分析设施获得了NATA（澳大利亚政府OECD GLP合规性监测机构）的OECD GLP认可和ISO 17025的全球认可。”



Agilex Biolabs宣布，其实验室设施已扩充了30％以上，以满足主要来自美国和亚太地区生物技术公司的需求。在此观看新实验室的演示视频 https://www.agilexbiolabs.com/new-labs-video



Agilex Biolabs利用液相色谱串联质谱（LC-MS/MS）、免疫分析法（Mesoscale，Gurolab，Luminex）以及流式细胞仪（BD FACSymphony A3分选仪，20色细胞分析仪）专门从事小分子和生物制剂的生物分析和PK生物制剂、免疫原性和生物指标和免疫药效学评估。



Agilex还提供药效学服务，包括使用最先进的技术支持免疫学、细胞生物学和作用方式分析的免疫生物学服务，包括：

- 免疫表型

- 受体占用

- 细胞因子释放试验（全血或外周单个核细胞（PBMC）刺激试验）和细胞因子/生物标志物分析

- PBMC测定和细胞作用机制分析（例如：抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用（ADCC））



这家生物实验室拥有90多名员工，其中65名专职实验室人员，每年支持80多个临床试验。今年，我们将分析来自美国、欧洲和亚太地区的6万多个制药/生物技术样本。



在您开始下一个临床试验之前，请与我们预约会面 https://calendly.com/agilexbiolabs/15min



澳大利亚: +61 8 8302 8777 | 中国: +86 21 8036 9483 | 韩国: +82 80 812 1255 | 美国: +1 800 247 1909



关于 Agilex Biolabs https://www.agilexbiolabs.com/



澳大利亚领先的生物分析实验室Agilex Biolabs在进行规范的生物分析方面拥有20多年的经验，包括品质方法开发，方法验证和样品分析服务。



我们已成功支持了全球数百项临床前和临床试验，客户选择澳大利亚进行简化的监管程序，并获得了在澳大利亚进行的全球最有吸引力的40％以上的研发试验回扣。



我们使用LC-MS / MS和免疫测定这两个平台，为小分子和生物制剂提供PK，免疫原性（PD）和生物标志物生物分析服务。



Agilex Biolabs运营着一个完全有质量保证的实验室，以确保按照GLP原则对化验进行验证，以符合最新的FDA / EMA指导，并使用WATSON LIMS对研究样品进行化验并报告为申办人的所需格式。实验室认证包括OECD GLP和ISO / IEC17025。



媒体联络:

Media@AgilexBiolabs.com

Kate Newton



Oct 27, 2020 13:00 HKT/SGT

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部门 健康与医药

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