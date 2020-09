Wednesday, 2 September 2020, 15:50 HKT/SGT Share: 中国华融两年改革路:破立并举积厚成势 跨越阵痛未来可期

香港, 2020年9月2日 - (亚太商讯) - 受新冠肺炎疫情和持续压降非主业无优势业务的影响,以及2020年上半年资本市场表现不及上年同期的影响,中国华融(02799)上半年实现收入总额人民币456.88亿元、净利润人民币7.92亿元、归属于本公司股东净利润人民币2.10亿元,同比均有所下降。但其当期利润下滑的动因有别于以往,主要是资产价格受到外部市场的影响出现了暂时性下跌,集团不良资产主业和核心牌照金融子公司业务收入能够在疫情冲击之下保持平稳增长。



作为四大AMC之一的中国华融,上半年新增收购不良债权资产937.69亿元人民币,新增收购规模和余额均保持同业领先,实现不良债权资产收入人民币210.7亿元,同比增长2.9%。不良资产经营分部实现税前利润人民币75.93亿元。银行和金融租赁实现业务合计收入人民币142.92亿元,同比增长5.37%。其中华融湘江银行资产规模稳健增长,上半年税前利润人民币21.56亿元,同比增长9.05%,金融服务分部整体税前利润人民币36.49亿元,同比增长22.84%。



两年来,中国华融明确提出回归不良资产主业发展方向和建设高质量发展新华融战略,尽管外部环境复杂多变,资本市场持续震荡,今年又迭加新冠疫情冲击,市场不确定增大,但中国华融直面困难挑战,努力克服为化解存量风险所付出的财务代价,坚定不移深耕不良资产主业,破立并举,在非主业板块做减法,在主业板块做加法,通过两年来持续调整业务结构,努力培育业务发展新增长极,积厚成势,聚沙成塔,已经形成了向上突破的势能。



不良资产经营分部税前利润人民币75.93亿元,不良资产主业以集团近50%的资产规模,贡献了60%以上业务收入和190%以上税前利润,贡献度大幅提升。收购处置业务方面,上半年收入人民币42.95亿元,接近该业务2017年全年收入,收购处置类业务收入占母公司不良债权收入的比重由2017年的12.7%大幅提升至2020年6月的20.5%。收购重组业务方面,问题企业重组占比持续提升,在国企主辅业剥离、参与企业破产重整、支持上市公司纾困等领域实现突破,业务模式和题材进一步丰富,逐步成为新的业务增长点。股权业务方面,跟随国家战略优化布局,实施战略新兴行业头部企业市场化债转股,成立了中国华融并购重组基金,上市公司纾困、并购重组、违约债券风险化解等业务取得新突破。



存量风险是两年来影响中国华融业绩的最大障碍,对此,中国华融有足够清醒的认识。两年来,一方面通过诉讼、清收等手段加快项目回收,另一方面利用不良资产处置专业经验,综合采取多种手段,挖掘存量资产价值,向存量要效益,推动一批重点项目风险化解取得突破。2020年6月末母公司收购重组类业务三阶段不良债权资产余额较年初下降33.8%。2018年初至2020年上半年,中国华融累计计提减值损失人民币528.09亿元,风险抵御能力增强。同时按照监管要求坚决推进机构整合,非主业、无优势的非金子公司撤并阶段性完成,主业发展方向更加明确,资源更加集中,业务更加规范。



近期监管部门密集出台政策,如单户不良转让与个贷不良批量转让试点、不良资产证券化试点扩容、支持参与中小银行风险化解和资本补充等。资产管理公司将在后疫情时期迎来行业发展「窗口期」、不良资产市场「扩容期」、AMC业务转型「机遇期」。相信中国华融随着内生风险加快出清、业务结构进一步优化、主业核心竞争力提升,前期积累的高质量发展势能将有力转化为跨越阵痛的动能,厚积薄发、提升业绩未来可期。





Sept 2, 2020 15:50 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network