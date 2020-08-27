华虹半导体最新推出90纳米超低漏电嵌入式闪存工艺平台 助力大容量MCU解决方案

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|Thursday, 27 August 2020, 13:02 HKT/SGT
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来源 华虹半导体有限公司
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香港, 2020年8月27日 - (亚太商讯) - 全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业——华虹半导体有限公司（「华虹半导体」或「公司」，股份代号：1347.HK）今日宣布，最新推出90纳米超低漏电（Ultra-Low-Leakage，ULL）嵌入式闪存（eFlash）和电可擦可编程只读存储器（EEPROM）工艺平台，满足大容量微控制器（MCU）的需求。该工艺平台作为华虹半导体0.11微米超低漏电技术的延续，以更低的功耗和成本为客户提供具有竞争力的差异化解决方案，适用于物联网、可穿戴式设备、工业及汽车电子等方面的应用。
新近推出的90纳米超低漏电嵌入式闪存工艺平台1.5V核心N型和P型MOS晶体管漏电达到0.2pA/μm，可有效延长MCU设备的待机时间。该平台的嵌入式非易失性存储器（eNVM，Embedded Non-Volatile Memory）IP具有10万至50万次擦写次数、读取速度达30ns等独特优势。同时逻辑单元库集成度高，达到400K gate/mm2以上，能够帮助客户多方面缩小芯片面积。
该工艺平台的最大优势是集成了公司自有专利的分离栅NORD嵌入式闪存技术，在90纳米工艺下拥有目前业界最小元胞尺寸和面积最小的嵌入式NOR flash IP，而且具有光罩层数少的优势，帮助客户进一步降低MCU、尤其是大容量MCU产品的制造成本。该平台同时支持射频（RF）、eFlash和EEPROM。
华虹半导体执行副总裁孔蔚然博士表示：「公司致力于差异化技术的创新和不断优化，为客户提供市场急需的、成本效益高的工艺和技术服务。在精进8英寸平台的同时，加快12英寸产线的产能扩充和技术研发。物联网、汽车电子是MCU应用的增量市场，此次90纳米超低漏电嵌入式闪存工艺平台的推出，进一步扩大了华虹半导体MCU客户群在超低功耗的市场应用领域的代工选择空间。」
关于华虹半导体
华虹半导体有限公司（「华虹半导体」，股份代号：1347.HK）（「本公司」）是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，特别专注于嵌入式非易失性存储器、功率器件、仿真及电源管理和逻辑及射频等特色工艺平台，其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员，而华虹集团是以集成电路制造为主业，拥有8+12英寸生产线先进工艺技术的企业集团。
本公司在上海金桥和张江建有三座8英寸晶圆厂（华虹一厂、二厂及三厂），月产能约18万片；同时在无锡高新技术产业开发区内建有一座12英寸晶圆厂（华虹七厂），月产能规划为4万片。华虹七厂于2019年正式落成并迈入生产运营期，成为中国大陆领先的12英寸特色工艺生产线，也是大陆第一条12英寸功率器件代工生产线。
如欲取得更多公司相关资料，请浏览：www.huahonggrace.com
Aug 27, 2020 13:02 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 电子, 金融, 业务
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