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来源 Colt Colt开通新加坡IP Access On Demand服务 实现企业「按用量付费」并近乎实时调整带宽

新加坡 , 2020年8月24日 - (亚太商讯) - Colt Technology Services 在新加坡将「按需」服务能力拓展至极速商务互联网，成为新加坡及该区域唯一提供客户通过其SDN启动的按需平台使用 IP Access On Demand 服务的提供商。



通过按用量付费的商业模式，企业可受益于高带宽且敏捷的互联网连线，能快速配置而无需签订任何长期合约。企业现在可完全掌控其互联网的连线，通过功能齐全的自助服务门户，近乎实时地调整上下行带宽，从而消除了复杂的服务交付过程和前置时间。对原来的Colt On Demand 客户，亦无需添加其他端口。按需以太网（On Demand Ethernet）及按需云连接（On Demand Cloud）连线所使用的同一实体端口即可被用于 IP Access On Demand，从而实现无缝的高效连线。



新的 IP Access On Demand 服务背靠 Colt 全资拥有及托管的新加坡城市区域网络，为全球 Colt IQ Network 的一环，后者覆盖全球逾 900 间数据中心及 29,000 多栋网内建筑。自2017年推出以来，Colt 城市区域网络覆盖新加坡全区90%的范围及95%核心商业区。Colt 为唯一全资拥有该网络的非新加坡电信营运商，同时也拥有包括香港、东京和大阪在内的亚洲重要城市、美国及欧洲主要城市的光纤网络，Colt 占有绝佳地位为立基于新加坡的企业提供流畅的连线解决方案。Colt 在全球皆设有分支机构和办公处，为当地市场提供量身打造的建议方案。



今日的营商环境需要较以往更高的灵活性，企业需要能够实对响应业务挑战的连线解决方案，使其能继续成功发展。随着当前向亚洲版图拓展，实现全球各商业枢纽间的连线，Colt 按需服务的实力不断增强。



新加坡客户总监 Warren Aw 先生表示：「在新加坡开通 IP Access On Demand 服务将大力提振我们的业务。Colt 是新加坡唯一提供按需互联网接入服务的供应商，在当地拥有独特的地位。如果企业进入该地区时需要我们领先市场的产品组合，我们能立即支持这些企业。我们亦准备妥当可为本地企业及现有客户在继续进行数字转型的过程中，提供更多高效且创新的服务。」



「尽管我们现在身处在一个前所未见的时期，也需要确保企业能够保持连线并继续推动业务向前发展。Colt 与其他提供商的不同之处，在于我们不断扩大全球覆盖版图，连线了 52 个城市区域网络、210 个城市和超过 29,000 栋的网内建筑。通过我们安全且稳定的网络环境，令企业能轻松联机到其全球的业务地点，我们位于最佳地位为企业提供支持和服务。」



关于Colt

Colt 致力于通过连线的力量来改变世界运作的方式。Colt IQ Network连结了欧洲、亚洲和北美巨型商业中心逾900间数据中心、逾29,000栋网内建筑，其覆盖面亦不断增长。



Colt了解商业连线的要求，并提供高性能和高带宽的解决方案助力客户获致成功，而Colt的愿景在成为业内最以客户为导向的企业，旗下客户遍及超过30个国家中逾210个城市的数据密集型企业。Colt是软件定义网络 (SDN) 与网络功能虚拟化 (NFV) 方面公认的创新者与先驱。作为私营公司，Colt乃是所属行业中财务最稳健的企业之一，以最具竞争力的价格提供最佳客户体验。更多的讯息，请浏览：www.colt.net.



Henry Chow / Matthew Schultz

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电邮：colt@think-alliance.com



Aug 24, 2020 12:00 HKT/SGT

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