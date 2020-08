Friday, 21 August 2020, 16:17 HKT/SGT Share: 中航科工(2357.HK)宣布二零二零年中期业绩 克服疫情不利影响 中航科工实现双增长

香港, 2020年8月21日 - (亚太商讯) - 中国航空科技工业股份有限公司 (“中航科工”或“本公司”;股份代号:2357.HK)及其附属公司(合称“本集团”) 欣然宣布截至2020年6月30日止六个月期间(“报告期内”)按照国际财务报告准则编制之未经审计之中期业绩。



2020年上半年,中航科工致力于成为航空高科技军民通用产品与服务的旗舰公司,按照疫情防控和复工复产“双线作战”的要求,凝心聚力、快速恢复生产经营,全力冲刺“时间过半,任务过半”,公司进一步提升生产效率,实现收入和归母净利润双位数增长。



中航科工主营业务快速发展,上半年公司实现收入人民币201.98亿元,较上年同期收入人民币181.79亿元,增加人民币20.19亿元,增幅为11.10%。特别是整机板块,直升机和教练机交付量在今年第二季度大幅提升,整机板块收入增长21.92%,整机板块在收入的占比上升至38.33%。上半年,公司实现归母净利润7.40亿元,较上年同期增长15.98%。



公司航空主业科研生产稳步推进。整机业务保持持续创新,AC352直升机进入取证试飞新阶段;向哈尔滨市公安局交付2架AC312E直升机,实现AC312E直升机在警航应用领域“零”的突破;2吨级轻型民用直升机AC311成为华东地区首款加入CCAR-135部运行规范的国产民用直升机; L15高级教练机荣获2019年度国家科学技术进步一等奖;Y12E+轻型多用途飞机通过初步设计评审,标志着型号研制迈出关键一步。航空零部件业务取得重点领域突破,中航光电5G相关产品及新能源汽车高压连接等产品研发和产业化能力进一步提升,同时为长征五号B重火型运载火箭全箭及地面测发控系统配套了大量的光电互连产品,为火箭的发射和飞行提供了稳定可靠的信号传输信道;成都凯天入选国企改革”科改示范企业」,升级创新体系,推动公司实现高质量发展。航空工程服务业务不断拓展,中航规划中标北京安定循环经济园区项目和西安市灞桥区生活垃圾无害化处理热电PPP项目;同时,中航规划参与设计的成都博物馆新馆项目斩获中国土木工程界的最高荣誉——詹天佑奖。



今年上半年,中航科工继续稳步推进资产重组工作。公司收购中航直升机有限公司100%股权项目正在有序推进中,收购完成后,公司直升机制造业务将更加完整,进一步促进中航科工直升机业务的发展。附属公司中航光电附属公司中航富士达科技股份有限公司借助新三板深化改革的发展机遇,在新三板精选层挂牌并募集资金2.39亿元用于射频产业化项目建设,助力公司射频产业能力进一步提升。中航光电股票激励计划完成第二期股份授予,进一步激发了人力资本活力,增加了长期发展动力。为维护市场信心,保护投资者利益,公司上半年实施股份回购,累计回购3445.9万股H股。



展望下半年,中航科工将以打造航空高科技军民通用产品与服务的旗舰公司为目标,积极推进各项工作。完成收购中航直升机项目,推进直升机业务整合,积极发挥直升机业务的协同效应;推进洪都航空资产置换后的进一步业务融合;加快智能产线实施,深度推进生产制造的自动化、信息化业务,稳步提升核心制造能力;积极关注拓展通讯领域5G、数据中心建设等高科技领域机遇。公司将全力做好“十三五”收官工作、“十四五”规划开局工作,建设新时代航空强国。







