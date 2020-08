Monday, 3 August 2020, 13:32 HKT/SGT Share: 中银国际首次覆盖伟能集团给予「买入」评级

香港, 2020年8月3日 - (亚太商讯) - 中银国际首次覆盖于香港上市的伟能集团国际控股有限公司(「伟能集团」,股份代号:1608)。基于其稳健的业务增长动力及预期未来几年的收益强劲,中银国际给予「买入」评级。



伟能集团是一家总部位于香港的一体化分布式发电专家。其主要从事电力系统集成(SI)业务,即燃气及燃油发动机式发电机组与发电系统的设计、集成及销售,以及投资、建设及营运(IBO)业务,即投资、建设及营运分布式发电站,并为客户供应可靠电力。伟能集团现时为亚洲领先的分布式发电站拥有人及营运商。



中银国际认为伟能集团以发动机主导的发电模式具有多方面的优势,可以适应不同市场的需要,尤其是在电气化不足的市场及电力辅助服务市场。该行认为伟能集团在过去几年在发展中及发达地区均已建立成功的营运往绩,有利集团赢得更多新业务。



中银国际强调伟能集团与中技公司合作的缅甸液化天然气发电项目于短期内开始营运,有效带动集团收益增长。中银国际预计,该等项目将为集团带来重大的利润贡献,使其实现53%的2019-2022年净利润复合增长率。集团能在紧迫的期限内落成缅甸三个液化天然气发电项目,反映集团的实力及与上游发动机供货商的独特商业关系,有助其未来赢得其他项目。



中银国际亦指出,集团近期以先旧后新配售股份,净筹2.99亿港元,将有助集团进一步改善其资产负债表,并为未来的投资做准备。



中银国际透过分类加总估值法 (SOTP),就伟能集团的IBO业务及SI业务的不同业务性质进行估值,首次覆盖给予「买入」评级,目标价为4.10港元,应对 2021年市盈率11倍。









