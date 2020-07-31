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来源 华虹半导体有限公司 华虹半导体“8英寸+12英寸”全线发力 加速进军IGBT市场

香港, 2020年7月31日 - (亚太商讯) - 全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业——华虹半导体有限公司（“华虹半导体”或“公司”，股份代号：1347.HK）宣布，公司将全面发力与IGBT（绝缘栅双极型晶体管）产品客户的合作，积极打造IGBT生态链。目前公司代工的IGBT芯片极具市场竞争力，已加速导入新能源汽车、风力发电、白色智能家电等市场，进一步丰富IGBT产品线，为公司增添新业务增长点。



IGBT是能源转换与传输的核心器件，被称为“电力电子行业的CPU”。随着物联网（IoT）和低碳环保的概念越来越深入人心，能源绿色化和家电智能化与变频化的需求已势不可挡，将持续推动IGBT市场的高速增长。



华虹半导体作为全球首家提供场截止型（FS, Field Stop）IGBT量产技术的8英寸晶圆代工企业，在IGBT制造领域具有深厚经验，无论是导通压降、关断损耗还是工作安全区、可靠性等目前均达到了国际领先水平。公司拥有先进的全套IGBT薄晶圆背面加工工艺。华虹半导体量产的IGBT产品系列众多，电压涵盖600V至1700V，电流从10A到400A，产品线逐渐从民生消费类跨入工业商用、新能源汽车等领域。除了追求高压功率器件所需的更高功率密度和更低损耗，公司正在开发片上集成传感器的智能化IGBT工艺技术与更高可靠性的新型散热IGBT技术，以更好地服务全球市场对IGBT产品的增长性需求。



华虹半导体执行副总裁范恒表示：“华虹半导体拥有中国大陆第一条12英寸功率器件代工生产线，‘8英寸+12英寸’齐头并进，提供客户更广泛的差异化技术与更充足的产能。近年来，公司瞄准中高端市场与新兴领域全面进击IGBT业务，持续引入国内外一流的IGBT产品公司，涵盖工业、汽车电子与白色家电等应用领域，坐实IGBT晶圆代工的领先地位。公司12英寸IGBT技术研发进展顺利，未来将为全球客户提供更具竞争力的IGBT代工解决方案。”



关于华虹半导体

华虹半导体有限公司（“华虹半导体”，股份代号：1347.HK）（“本公司”）是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，特别专注于嵌入式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等特色工艺平台，其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员，而华虹集团是以集成电路制造为主业，拥有8+12英寸生产线先进工艺技术的企业集团。



本公司在上海金桥和张江建有三座8英寸晶圆厂（华虹一厂、二厂及三厂），月产能约18万片；同时在无锡高新技术产业开发区内建有一座12英寸晶圆厂（华虹七厂），月产能规划为4万片。华虹七厂于2019年正式落成并迈入生产运营期，成为中国大陆领先的12英寸特色工艺生产线，也是大陆第一条12英寸功率器件代工生产线。



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