Wednesday, 29 July 2020, 14:20 HKT/SGT Share: 招银国际证券对伟能集团维持确信「买入」评级

香港, 2020年7月29日 - (亚太商讯) - 招银国际证券今天就于香港上市的亚洲领先分布式发电站拥有人及营运商伟能集团国际控股有限公司（「伟能集团」，股份代号：1608）发表研究报告，重点关注集团在缅甸的液化天然气发电的投资。招银国际证券对伟能集团维持确信「买入」评级，目标价为5.47港元，反映较上日收市价高出82.9%的潜在增幅。



招银国际证券重点关注集团具标志性的缅甸合资企业上，预计合资企业将产生超过20%的内部收益率，较集团其他的IBO（投资、建设及营运）具有更高的盈利能力。



此外，招银国际证券提到合资公司可通过控制液化天然气成本、产能利用率及合营公司发电机组效能这三方面进一步提升项目的盈利表现。正由于亚洲当前的液化天然气现货市场价格目前处于三年低位，招银国际证券认为伟能集团抓住了有利的市场机遇拓展以液化天然气为燃料的分布式发电项目。



招银国际证券对伟能集团将在20/21财年实现高收益增长具备信心，预计集团净利润将分别达到7.11亿港元和11.69亿港元。



伟能集团是一家总部位于香港的一体化分布式发电专家。其主要从事电力系统集成（SI）业务，即燃气及燃油发动机式发电机组与发电系统的设计、集成及销售，以及投资、建设及营运（IBO）业务，即投资、建设及营运分布式发电站，并为客户供应可靠电力。伟能集团现时为亚洲领先的分布式发电站拥有人及营运商。







July 29, 2020 14:20 HKT/SGT

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