力高集团获惠誉上调评级展望至正面

香港, 2020年7月29日 - (亚太商讯) - 力高地产集团有限公司(「力高集团」或「公司」,股份代号:1622.HK)欣然宣布公司、公司之附属公司(「集团」)及合营公司,获国际信用评级机构惠誉评级(Fitch Ratings)上调公司评级展望「稳定」至「正面」。



惠誉评级在报告中指出,对于力高集团展望的上调反应了公司在销售及规模上的持续增长及土地储备的全方位布局。惠誉相信力高集团在扩大土储的同时,将继续保持较低的杠杆水平,并且可售货值能够支持集团未来4年的开发。惠誉维持力高集团长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级「B」。



力高集团上半年合约销售额为人民币130.2亿元,同比增长19.3%,创同期历史新高。反映出集团在疫情后复工及推盘情况理想,依旧保持稳健运营,公司2020下半年销售业绩可期。除此之外,力高集团获多家国际一线金融机构看好,指力高集团信用指标良好,再融资风险可控。截至2019年底,公司拥有89个项目,覆盖全国25个城市,1,460万平方米建筑面积的土地储备,其中包括南昌、天津、济南、大湾区等核心区域。优质的产品力及丰厚的土地储备,以及集团优于同业的负债率,让公司在疫情之下可实现业绩高增长。



力高集团产品业态丰富,产品类型涵盖住宅、写字楼、商业、酒店等物业,旗下4大产品线「雍」、「君」、「悦」、「华」系列,全方位满足了各类型的购房者需求。另外,得益于集团的多元化板块,公司在拿地渠道及成本上的优势逐渐显露,加上优质的产品组合,较稳定的平均成本,使得力高集团逐渐转变成为一家高周转的房企,同时保持稳健的利润率。同时力高集团致力通过打造在线购房平台「力高优居」的创新销售模式,联合新东方健康建筑产品体系,实现多元化产品布局,推动公司实现高质量的增长。



有关力高地产集团有限公司

力高集团是一家以地产开发为主,集康养、商业、科技、物业、文旅、教育等多元化产业于一体的大型综合企业集团。集团始终秉持「精端着造,创享生活」的品牌精神,以稳健务实的市场风格,前瞻的战略性投资布局,优秀的产品营造,高效的运营能力,成功进驻粤港澳大湾区、长三角及环渤海及武汉、南昌等高价值高成长区域,并于2016年进军澳洲。发展至今,集团已跻身地产行业百强,并持续快速前进,成为具备强劲竞争力和良好品牌美誉度的领先发展商。集团于2014年1月在香港联交所主板上市。







