「华富卓越投资者关系大奖2019」获奖名单公布 嘉许企业卓越成就

香港, 2020年7月20日 - (亚太商讯) - 中国通海投资者关系公布「华富卓越投资者关系大奖2019」的获奖企业名单。



「华富卓越投资者关系大奖」致力发掘于投资者关系具备出色表现的香港上市公司,得奖企业透过不同途径打开与投资者的沟通之门,杰出的专业手腕为投资者关系工作树立了最佳典范,值得表扬。 一如既往,大会秉持严格的评选标准,根据企业透明度、投资者关系表现及与股东互动三大准则,选出年度优胜者。



第五届「华富卓越投资者关系大奖」得到上市公司热烈参与,共有12家公司获奖。 得奖的公司来自恒生指数成份股、主板及首年上市企业,由中型本地公司以至大型跨国企业,均在获奖之列。 此外,为嘉许于「环境、社会及管治」范畴表现优秀的企业,同时鼓励企业以绿色方案缔造环境效益,大会连续第二年设立「可持续发展」奖项类别。



中国通海投资者关系荣幸邀请到香港独立非执行董事协会创会会长范仁达先生,香港互动市务商会创会及荣誉会长方保侨先生,香港市务学会总干事张丽声女士,以及香港上市公司商会总干事黄明伟先生担任年度嘉宾,共证盛事。



「华富卓越投资者关系大奖」除了嘉许获奖企业的卓越成就,亦有助企业于股东、机构投资者、股票分析师及财经媒体间建立良好的声誉及企业形象。 中国通海投资者关系(TonghaiIR)拥有庞大的投资社群及财经媒体网络,无疑能令「华富卓越投资者关系大奖」更具认受性及公信力。



第五届「华富卓越投资者关系大奖」获奖公司包括(按企业英文名称排序):



股票编号 公司

3383 雅居乐集团控股有限公司

1761 宝宝树集团

0267 中信股份

1846 德视佳国际眼科有限公司

1286 鹰普精密工业有限公司

0173 嘉华国际集团有限公司

0992 联想集团有限公司

0017 新世界发展有限公司

0242 信德集团有限公司

2382 舜宇光学科技(集团)有限公司

6811 太兴集团控股有限公司

6158 正荣地产集团有限公司



网站:http://eventedm.tonghaiir.com/QIRA2019-20/

电话:2217 2753/2217 2504

电邮:thir@tonghaifinancial.com



主办机构:中国通海投资者关系

支持机构:中国通海金融

支持媒体: The Standard,财股网,汇通财经,市商网





