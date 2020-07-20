「华富卓越投资者关系大奖2019」获奖名单公布 嘉许企业卓越成就

|
|
|
|Monday, 20 July 2020, 16:52 HKT/SGT
|
香港, 2020年7月20日 - (亚太商讯) - 中国通海投资者关系公布「华富卓越投资者关系大奖2019」的获奖企业名单。
「华富卓越投资者关系大奖」致力发掘于投资者关系具备出色表现的香港上市公司，得奖企业透过不同途径打开与投资者的沟通之门，杰出的专业手腕为投资者关系工作树立了最佳典范，值得表扬。 一如既往，大会秉持严格的评选标准，根据企业透明度、投资者关系表现及与股东互动三大准则，选出年度优胜者。
第五届「华富卓越投资者关系大奖」得到上市公司热烈参与，共有12家公司获奖。 得奖的公司来自恒生指数成份股、主板及首年上市企业，由中型本地公司以至大型跨国企业，均在获奖之列。 此外，为嘉许于「环境、社会及管治」范畴表现优秀的企业，同时鼓励企业以绿色方案缔造环境效益，大会连续第二年设立「可持续发展」奖项类别。
中国通海投资者关系荣幸邀请到香港独立非执行董事协会创会会长范仁达先生，香港互动市务商会创会及荣誉会长方保侨先生，香港市务学会总干事张丽声女士，以及香港上市公司商会总干事黄明伟先生担任年度嘉宾，共证盛事。
「华富卓越投资者关系大奖」除了嘉许获奖企业的卓越成就，亦有助企业于股东、机构投资者、股票分析师及财经媒体间建立良好的声誉及企业形象。 中国通海投资者关系（TonghaiIR）拥有庞大的投资社群及财经媒体网络，无疑能令「华富卓越投资者关系大奖」更具认受性及公信力。
第五届「华富卓越投资者关系大奖」获奖公司包括（按企业英文名称排序）：
股票编号 公司
3383 雅居乐集团控股有限公司
1761 宝宝树集团
0267 中信股份
1846 德视佳国际眼科有限公司
1286 鹰普精密工业有限公司
0173 嘉华国际集团有限公司
0992 联想集团有限公司
0017 新世界发展有限公司
0242 信德集团有限公司
2382 舜宇光学科技（集团）有限公司
6811 太兴集团控股有限公司
6158 正荣地产集团有限公司
网站：http://eventedm.tonghaiir.com/QIRA2019-20/
电话：2217 2753/2217 2504
电邮：thir@tonghaifinancial.com
主办机构：中国通海投资者关系
支持机构：中国通海金融
支持媒体： The Standard，财股网，汇通财经，市商网
July 20, 2020 16:52 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Jan 17, 2020 17:46 HKT/SGT
|
中国通海金融荣获《财资》2019年度「最佳私有化交易项目」
|Dec 20, 2019 14:45 HKT/SGT
|
中国通海金融于《资本壹周》主办之「杰出上市企业大奖2019」荣膺「企业管治大奖」殊荣
|Nov 19, 2019 18:15 HKT/SGT
|
中国通海金融连续第二年荣获《信报财经新闻》「上市公司卓越大奖2019」(主板) 殊荣
|June 3, 2019 19:49 HKT/SGT
|
【华富卓越投资者关系大奖2018】颁奖典礼圆满举行
|May 6, 2019 17:35 HKT/SGT
|
「华富卓越投资者关系大奖2018」现正接受公众提名
|Apr 1, 2019 18:20 HKT/SGT
|
中国通海金融荣获信报「金融服务卓越大奖2019」
|Feb 8, 2019 18:18 HKT/SGT
|
中国通海金融冠名赞助己亥年首个足球坛盛事通海金融贺岁杯圆满结束
|Jan 17, 2019 18:20 HKT/SGT
|
中国通海金融冠名赞助香港国际女子网球赛
|Nov 7, 2018 09:38 HKT/SGT
|
中国通海金融荣获《信报财经新闻》「上市公司卓越大奖2018」(主板) 奖项
|Nov 1, 2018 11:59 HKT/SGT
|
中国通海金融首度赞助香港网球公开赛
|Aug 29, 2018 21:34 HKT/SGT
|
中国通海金融2018年度中期业绩
|更多新闻 >>