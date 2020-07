Monday, 20 July 2020, 11:27 HKT/SGT Share: 民生国际积极调整业务结构 加码物管服务展现新布局

香港, 2020年7月20日 - (亚太商讯) - 近年来,物管行业持续受到资金追捧,多家地产公司纷纷把握有利时机分拆物管业务上市。目前,物管服务同生物科技一道已成为港股市场上最火热的板块。民生国际(00938.HK)作为一家地产企业,紧紧跟随市场热潮,正逐步加码物管服务,积极调整业务布局,实现收入来源多元化。



收购晖永物业 物管服务提升增长动力



民生国际7月2日发布公告披露,其间接全资附属公司晖永物业7月1日与多弗地产订立战略合作框架协议。期限由2020年7月1日至2023年6月30日,为期三年。



根据战略合作框架协议,晖永物业与多弗地产将会就房地产管理项目开展全面合作,晖永物业将获纳入多弗地产的战略合作伙伴名单中。多弗地产会优先考虑晖永物业为旗下物业项目的综合物业管理服务供应商。在同等市场条件下,晖永物业将享有承接该些项目相关物业管理服务的优先权,或因应项目需求每年提供物业管理咨询服务。



公开资料显示,晖永物业于今年3月5日被民生国际成功收购,其总部位于杭州,在全国多个省市设有分公司,业务分布于浙江、四川、安徽、福建等地,所管理的物业类型包括住宅社区、商业和写字楼物业等多种形式。



晖永物业服务的项目众多,如成都多弗国际中心,位于四川成都市成华区杉板桥路,总建筑面积14万平方米,项目规划有办公、商业、酒店、住宅等多业态为一体的超级城市综合体,携手希尔顿酒店集团打造吃、喝、玩、乐、购物一站式消费的城市繁华地标;又如在建中的丽水怡泉湾,位于浙江省丽水市碧湖镇石牛温泉,总建筑面积128953平方米,以国家4A级旅游景区打造,与东西岩、古堰画乡同为丽水市三大景区,计划配备五星级标准温泉酒店,周边交通便利,是市政府重点打造的休闲、养生、度假、旅游为核心的养生养老基地。



根据中指院早前发布的“2020中国物业服务百强企业研究成果”,晖永物业荣膺“中国物业服务百强企业”,其在管项目成都多弗国际中心荣获中国五星级物业服务特色项目。



民生国际成功收购晖永物业,将其原有物管服务注入到自身的业务体系当中,实现自身业务布局的多元化。与此同时,与多弗地产订立长达3年的战略合作框架协议,将全面助力自身物管业务的发展,有效地提升增长动力。



多弗地产逾千万平方米规划项目 提供无限发展空间



民生国际间接全资附属公司晖永物业与多弗地产订立的战略合作框架协议最终能否为民生国际带来可观收益,根本上要取决于多弗地产未来项目的发展情况。因此,投资者有必要深入了解多弗地产,并对其前景作出合理预判,进而评估民生国际物管服务业务的未来表现。



多弗地产是多弗国际控股集团有限公司(“多弗集团”)旗下地产板块子公司。多弗集团创建于2003年,总部位于北京(北部)、杭州(南部),在重庆、西安、长沙、成都、广州等一、二线城市下设多家分公司。多弗集团是一家专注于中国实业的多元化集团,业务辐射实业、地产、贸易、投资、文旅五大板块。2019年,多弗集团销售总额突破1500亿元人民币,位居中国民企500强前列。到目前为止,多弗集团已先后投资包括A股上市公司和香港上市公司在内的200余家大中型企业。产业遍布国内一、二线核心城市、香港以及新加坡、日本、印度尼西亚等海外地区。



多弗集团成立至今不到20年的时间,快速发展壮大,优秀的人才队伍是关键因素。多弗集团现有员工近2万人。其中策划、设计、工程、营销等专业人员800余人,来自地产、金融等领域,以及司法机构、政府及企事业单位等。高级管理人员、技术专家及海外归国人才的陆续加入,带来了丰富的行业经验、优秀的管理模式和领先的国际化思维,推动多弗集团不断向前迈进。



翻查资料,受益于自身的快速发展,多弗集团近年来获得越来越多的肯定与荣誉,如获评选为“2019中国企业十大影响力品牌”、“2019中国企业十大民族品牌”、“2018中国经济年度贡献企业”、“信用中国·行业十大诚信品牌”等。



作为多弗集团的地产板块子公司,多弗地产成立于2017年,总资产超过600亿元人民币,在全国十余个省、市开发了温州多弗绿城·翠湖里、温州多弗绿城·江心明月、丽水多弗·怡泉湾、资阳多弗绿城·诚园、成都多弗国际中心·多弗汇、多弗国际生活广场等多个地标性项目,建筑面积超2000万平方米。



多弗集团作为中国民企500强,强大的集团实力将为多弗地产的项目发展保驾护航,而地产板块的壮大也将实现反哺。多弗地产目前超2000万平方米的规划总建筑面积,相信将逐步落地,并为晖永物业带来无限的发展空间,助力晖永物业进一步巩固和提升中国物业服务百强企业的地位,进而带动民生国际物管服务进一步做大做强。



深耕主营业务 把握重庆房地产市场发展机遇



民生国际秉持以房地产业务为基础,在2016年完成收购位于重庆市渝中区青年路77号物业(“重庆物业”)。 重庆物业临近解放碑步行街,该步行街为零售店云集的当地知名人行道。鉴于地理位置优势,重庆物业将得益于邻近地区的高人流量,预计将成为渝中区的新地标之一。



民生国际早前对重庆物业实施重新发展计划。重庆物业的重新发展按照时间表推进,目前已逐步迈向完成阶段,当中包括住宅公寓(供出售)、服务式公寓(供租赁)及购物商场(供租赁)。



服务式公寓——重庆万豪行政公寓已正式投入运营。重庆万豪行政公寓位于解放碑中央商务区,毗邻各大购物中心、餐饮、国际企业及写字楼,共149间公寓,均配备设施完善的厨房、厨具、独立洗衣机/烘干机、宽敞的浴室及工作空间。此外,还特别设有送货、洗衣、客房打扫、送餐及24小时员工服务。足不出户便可享受全日餐厅、健身中心、室内泳池和儿童游乐室为家庭及商务旅客提供的专属权益。



住宅公寓——ONE行政公寓已经全面供应销售。秉承万豪行政公寓国际五星标准打造,拥124套一居室、两居室及部分高端定制豪宅。



重庆物业位于中心商业地区,因重庆的商业及住宅物业市场具备潜质,物业价格较其他同水平城市仍有提升空间,且实施“一带一路”政策亦为重庆房地产市场带来发展机会,因此预期重庆物业推出的住宅公寓将受惠于重庆物业价格的预期升势,为其带来可观收益;与此同时,服务式公寓及购物商场的租赁收入也将带来稳定持续的现金流。



民生国际在增添新业务的同时,持续深耕主营业务,有利于维持收入稳定,实现主营业务的稳定增长,并为拓展新业务提供充足的资金支持,进而进一步夯实自身的发展根基。



成功完成配售及认购 拓宽股东基础



民生国际拓展物管业务,亦需要资金的配合与支持。为保证和提升营运效率,民生国际近期筹集资金,获得了市场的积极反应。



民生国际7月7日发布公告披露,配售及认购分别于6月24日及7月7日完成,合共约1.41亿股配售股份由配售代理按配售价每股配售股份0.35港元成功配售。认购股份占经配发及发行认购股份扩大已发行股本的约6.89%。



民生国际成功完成配售及认购,体现了资本市场对其未来发展的信心。公众投资者持有股份数目将增加,继而提高股份交易流动性,为进一步筹集资金提供机会,拓宽了股东基础及资本基础,亦优化了财务结构。



民生国际秉持以房地产业务为基础,进一步整合产业链上下游轻资产业务,加码物管服务,积极寻求收入来源多元化。在目前物管服务板块的火热气氛下,相信民生国际也将继续受到资本市场的青睐。而伴随着核心业务的持续发展,以及业务布局的优化调整所带来的无限增长潜力,民生国际有望成为资本市场上的“千里马”。







