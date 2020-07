Wednesday, 15 July 2020, 14:23 HKT/SGT Share: 伯克哈德·迪克教授正式加入德视佳眼科国际医学顾问委员会 助力推动欧洲员工的医学教育,促进技术创新,提高医疗质量和服务水平

香港, 2020年7月15日 - (亚太商讯) - 实力雄厚的全球眼科医疗集团德视佳国际眼科有限公司(「德视佳」或「公司」,股份代号:1846),欣然公布伯克哈德·迪克教授(「迪克教授」) 已于近日正式加入德视佳眼科国际医学顾问委员会,未来将助力推动欧洲员工的医学教育,促进技术创新,提高医疗质量和服务水平。



伯克哈德·迪克教授



作为欧洲开创飞秒激光进行白内障手术的外科医生之一,迪克教授是全球眼科界的权威,为德国眼科学院、欧洲白内障和屈光外科医师学会以及各种国际学术交流会议担任常驻讲师和指导老师。曾经指导过来自38个不同国家的眼科专家进行白内障、屈光矫正、人工晶体植入、青光眼、角膜移植、玻璃体切除和视网膜手术。迪克教授曾于2018年获得国际权威眼科网站《眼科医生》(The Ophthalmologist)发布「全球具影响力的眼科医生」排名中,荣登前20名榜单,此前他亦数次荣登该榜单前50名。



作为国际公认的白内障和屈光手术权威,他在1990年毕业于德国吉森大学医学院,1996年加入德国美因兹大学眼科医院,并于2003年正式成为其眼科大学教授。2006年,迪克教授被德国波鸿大学任命为大学眼科诊所和研究院负责人兼主任,主要研究及进行白内障和屈光治疗,并带领团队成为享誉国际的眼科诊所,成绩斐然。



从业30年间,迪克教授不断追求更先进的手术技术,推动眼科医疗教育的发展。



德视佳行政总裁、董事会主席及执行董事Jørn Slot Jørgensen博士表示︰「我们十分高兴迪克教授加盟德视佳眼科国际医学顾问委员会。集团未来将引入更多崭新的视力矫正技术及设备,并通过行业先驱者之一,迪克教授的卓越及丰富的手术及研究经验分享,进一步提升集团的综合实力,促进技术创新,提高医疗质量和服务水平,为欧洲及中国顾客提供全球领先的视力矫正手术治疗,并为股东及投资者创造最大的回报。」







