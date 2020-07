Wednesday, 8 July 2020, 18:32 HKT/SGT Share:

来源 冠君产业信托 「冠君创业营商实战计划」反应踊跃 商界领袖齐分享成功之道

香港, 2020年7月8日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(股份代号:2778)首次举办「冠君创业营商实战计划」,共有逾270名学生报名参加,反应踊跃。而信托亦于上星期五举行了网上分享及简介会。



(左至右)香港医思医疗集团创办人兼行政总裁邓志辉先生、冠君产业信托行政总裁王家琦女士与路毕斯餐饮集团创办人钟思朗先生分享个人见解



冠君产业信托行政总裁王家琦女士、香港医思医疗集团创办人兼行政总裁邓志辉先生及路毕斯餐饮集团创办人钟思朗先生等商界领袖于分享会上分享成功之道。其中,王家琦女士道出其由投资银行家转职至行政总裁的转变,并述说冠君产业信托所提供的暑期工作经验。而邓志辉先生则分享其选择弃医从商的决定,以及于香港医思医疗集团当实习生的机会。同时,钟思朗先生亦讲述成功创立「美食王国」的历程及多年来曾面对的挑战。



香港医思医疗集团创办人兼行政总裁邓志辉先生表示:「虽然由一名医生转型为营商的角色确实是一个艰难的决定,但回首看我仍然觉得此决定是绝对正确的。我们专注于信息科技、服务及品牌,并认为创造价值对于所有公司的可持续发展而言亦不可或缺。我希望是次计划的参加者能发挥个人特质及潜力,优胜者亦有机会被挑选为我们的管理培训生并获得管理层的指导。」



路毕斯餐饮集团创办人钟思朗先生表示:「作为企业家,我视建立脉络及专注于自己真正感兴趣的事情为成功的主要因素。事实上,我在创业前已经开始投资不同业务累积经验,以寻求未来发展的机会。我希望是次计划的参加者能够了解自己的兴趣,发掘成功的职业生涯。」



冠君产业信托行政总裁王家琦女士表示:「担任投资银行家及行政总裁两个专业均令我领悟到坚毅与热诚是事业成功的必要条件。透过建立人脉而达致长期关系亦至关重要。我认为上述计划将为学生提供良好平台,让他们汲取实用的市场推广技巧,同时亦希望我们分享的内容能使参加者得到启发。未来,我们将继续支持青年发展,并为业务及持份者缔造共享价值。」



「冠君创业营商实战计划」旨在让大专学生透过成功商界领袖的指导,掌握实用的商业技能。参加者将透过比赛实行一个推广朗豪坊现金券的营商计划。比赛会于7月进行并将于8月中旬宣布优胜者。



请浏览 https://youtu.be/8jWufdXFriY 以观赏完整版网上分享及简介会。



有关冠君产业信托(股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢地标性物业,总楼面面积达293万平方呎,分别座落于维港两岸。

网站:www.championreit.com







July 8, 2020 18:32 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network