Monday, 6 July 2020, 18:42 HKT/SGT Share: 伟能集团开始营运位于斯里兰卡的38.8兆瓦新电站

香港, 2020年7月6日 - (亚太商讯) - 亚洲领先的分布式发电站拥有人及营运商伟能集团国际控股有限公司（「伟能集团」）今天宣布旗下两个位于斯里兰卡的发电站投入商业营运，进一步巩固伟能集团于当地的市场地位。



两个发电站分别位于斯里兰卡的加勒及帕勒基利，以快捷交付模式建设，总装机容量为38.8兆瓦，并透过地区变电站，连接国家电网。



斯里兰卡致力增加发电容量，以应付持续增长的电力需求，伟能集团正积极为该国提供可靠的分布式发电方案。伟能集团自2019年中进入斯里兰卡电力市场，于当地的总装机容量已增加至接近100兆瓦。



有关伟能集团国际控股有限公司

伟能集团是一家总部位于香港的一体化分布式发电专家。其主要从事电力系统集成（SI）业务，即燃气及燃油发动机式发电机组与发电系统的设计、集成及销售，以及投资、建设及营运（IBO）业务，即投资、建设及营运分布式发电站，并为客户供应可靠电力。伟能集团现时为亚洲领先的分布式发电站拥有人及营运商。







July 6, 2020 18:42 HKT/SGT

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