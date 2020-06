Monday, 22 June 2020, 18:51 HKT/SGT Share:

来源 冠君产业信托 冠君产业信托推出「冠君创业营商实战计划」 培育企业家精神 支持青年发展

香港, 2020年6月22日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(股份代号:2778)视可持续发展为业务策略和文化的核心部分。信托将于暑假期间举办冠君创业营商实战计划,冀在艰难的时刻支持青年发展。计划让大专学生透过成功商界领袖的分享和指导,掌握实用的商业及市场推广技巧。



学生将透过比赛,自由构思及实行一个推广朗豪坊现金券的营商计划。计划大部分内容以网上形式进行,方便学生随时随地实战学习。优胜者将获得现金券奖励,以及由行政总裁亲身指导及获得进一步发展的机会。信托将于2020年7月3日举办网上简介及分享会,届时由冠君产业信托行政总裁王家琦女士、香港医思医疗集团行政总裁邓志辉先生以及路毕斯餐饮集团创办人钟思朗先生等商业领袖,分享其对企业家精神的独特见解及营商技巧。活动详情可按这里。

https://stg.championreit.com/files/zh_tw/Champion%20Entrepreneur%20in%20Action_Programme_final.pdf



冠君产业信托行政总裁王家琦表示:「有见今年的学生实习和工作机会受疫情影响而减少,我们希望透过首次举办的营商实战计划,扩大学生汲取创业营商经验的机会。在促进业务发展的同时,我们将积极履行信托的社会责任以回馈社会。未来,我们会继续将可持续发展融入业务策略,为业务及小区创造长远价值。」



有关冠君产业信托(股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢地标性物业,总楼面面积达293万平方呎,分别座落于维港两岸。

网站:www.championreit.com







