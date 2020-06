伟能集团合资公司为缅甸引入液化天然气

香港, 2020年6月16日 - (亚太商讯) - 伟能集团国际控股有限公司(「伟能集团」或「集团」,股份代号︰1608.HK)伙拍中国技术进出口集团有限公司「中技公司」,成功进入液化天然气发电行业。2020年6月14日,由伟能集团和中技公司各自持股50%的合资公司中技伟能于缅甸仰光达基县(Thaketa Township) 建设的发电站利用液化天然气顺利发电,为缅甸首个以液化天然气作为发电燃料的发电项目。



位于缅甸仰光达基县的发电站开始为缅甸人民提供电力。



中技伟能为缅甸进口液化天然气。



该电站以快捷交付模式建设,装机容量477.1兆瓦,为缅甸政府提高2020年夏季电力供应的重点项目之一。伟能集团和中技公司联合体于2019年末透过公开招标赢得此项目。中技伟能除了向缅甸提供高能效和灵活的发动机式发电技术外,亦制定了一站式的液化天然气方案,结合液化天然气的进口、物流运输、储存和再气化。该等液化天然气设施位于仰光沙廉(Thanlyin)地区。



中技伟能项目公司已就发电项目签订购电协议,该电站则于2020年6月14日起分阶段投入营运。电站所产生的电力将透过国家电网输送到各地,特别是仰光地区,以支持全国的电力需求。



中技伟能首席执行官张阳先生表示:「我们非常自豪可以为缅甸人民缔造这个历史性的重要成就。这个项目在很多人眼中是一个不可能的任务,而我们则在如此特殊的环境下成功落实项目。我们衷心感谢供货商、工程师、顾问、项目和商务团队以及各个政府单位对我们坚定不移的支持、付出和信任。」他补充指:「引入液化天然气将扩大缅甸的能源组合,提供一个环保、可持续的电力来源,满足当地持续增长的电力需求。」



除了此项目,中技伟能将透过于同一招标赢得的另外两个发电项目,为缅甸提供更多电力。



伟能集团首席战略官及资本市场/企业融资主管李小明先生表示:「建基于伟能集团在亚洲燃气分布式发电行业的市场领导地位,我们致力履行作为世界公民的社会责任,提供可持续的低碳能源。首个液化天然气发电项目的成功展示了我们利用清洁能源提供高营运灵活性和快捷交付发电方案的能力,为集团未来发展揭开新的一页。我们非常高兴可以与战略伙伴中技公司携手实现这个项目,并期待未来有更多合作机会。」



有关伟能集团国际控股有限公司



伟能集团是一家总部位于香港的一体化分布式发电专家。其主要从事电力系统集成(SI)业务,即燃气及燃油发动机式发电机组与发电系统的设计、集成及销售,以及投资、建设及营运(IBO)业务,即投资、建设及营运分布式发电站,并为客户供应可靠电力。伟能集团现时为亚洲领先的分布式发电站拥有人及营运商。





