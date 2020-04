Friday, 3 April 2020, 11:00 HKT/SGT Share:

来源 Agilex Biolabs Agilex Biolabs公司任命生物制药公司负责人Caroline Popper博士任董事会主席,以期推动亚太地区生物分析服务业务增长

澳大利亚阿德莱德, 2020年4月3日 - (亚太商讯) - 屡获殊荣的澳大利亚生物分析实验室Agilex Biolabs今天宣布,已任命来自美国的临床医学学士、公共卫生硕士Caroline Popper博士,担任董事会主席一职。这是该公司亚太地区临床试验生物分析增长计划的一部分。



Caroline Popper博士



Agilex Biolabs超过38%的客户是来自亚太地区的生物技术公司,其中又以中国和韩国两地为主。Agilex Biolabs已经过美国食品和药物管理局(FDA)的认证,再加上澳大利亚政府可以返还超过40%的临床试验费用,这一点深深吸引着亚太地区的客户。



Agilex Biolabs专门从事小分子和生物制剂的生物分析和PK生物制剂、免疫原性和生物指标和免疫药效学评估。Agilex Biolabs是该地区唯一经过FDA认证的该类实验室,它位于南澳大利亚州阿德莱德市的一个科学和生物技术专家中心。



Popper博士于2019年7月首次被任命为Agilex Biolabs董事会成员。



"我们非常高兴Popper博士接受了董事会主席一职,我们期待着在她的指导下公司能够再攀增长高峰。" Agilex Biolabs首席执行官Jason Valentine表示。



"Caroline Popper博士是一名医学博士、病理学家、健康经济学家、医学顾问,同时她也是一位经验丰富的公司董事,在医疗保健、医疗设备和药物研发领域拥有20多年的实践经验。她曾先后在财富500强企业和初创企业(其中就包括美国BD公司、生物梅里埃公司和MDS医药服务公司)中负责过诊断、设备和药物研发业务,涉猎十分广泛。"



"我的临床经验使我能够帮助解读相关的市场力量,制定战略,并在全球快速变化和颇具挑战性的卫生保健领域促进公司伙伴关系的蓬勃发展。" Popper博士表示。



"Agilex Biolabs是制药服务领域的领头羊,我期待着承担这一重要角色,推动公司下一阶段的业务增长,并提升其在至关重要的亚太地区的地位。"



"由科学家和专业博士组成的Aglilex Biolabs团队非常出色,能够为在澳大利亚、亚洲、美国和欧盟进行临床试验的生物制药公司客户快速提供生物分析"



Agilex Biolabs利用液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)、免疫分析法(Mesoscale,Gurolab,Luminex)以及流式细胞仪(BD FACSymphony A3分选仪,20色细胞分析仪)专门从事小分子和生物制剂的生物分析和PK生物制剂、免疫原性和生物指标和免疫药效学评估。



Agilex还提供药效学服务,包括使用最先进的技术支持免疫学、细胞生物学和作用方式分析的免疫生物学服务,包括:

- 免疫表型

- 受体占用

- 细胞因子释放试验(全血或外周单个核细胞(PBMC)刺激试验)和细胞因子/生物标志物分析

- PBMC测定和细胞作用机制分析(例如:抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用(ADCC))



首席执行官Jason Valentine说:



"我们经过FDA认证的设备拥有超过65名专门的实验室工作人员,并且每年为80多项临床试验提供支持。 今年,我们将分析来自美国、欧洲和亚太地区的6万多个制药/生物技术样本。"



"专业的知识、技术创新再加上20年的从业记录,迄今为止我们已经为全球数百项临床前和临床试验提供了支持。"



"我们世界级的生物分析设备获得了NATA(澳大利亚政府良好实验室规范合规监测机构)良好实验室规范(OECD GLP)认证和ISO 17025全球认证。"



点击此处了解更多关于Agilex Biolabs的信息(视频): https://youtu.be/3lyodiqqM_k



通讯方式

亚洲: +61 8 83028777

美国: +1 800 247 1909 https://www.agilexbiolabs.com/contact-us/



关于Agilex Biolabs https://www.agilexbiolabs.com/

Agilex Biolabs成立于20世纪80年代,最初是由一群为澳大利亚本地制药行业提供临床试验和生物分析服务的学术科学家发起的,现在已经发展成为一家从事早期临床试验的全球性企业。在我们进行小分子和大分子的受控生物分析的20年间,我们已经在全球各地推动进行了数百项临床前和临床试验。如今,我们的客户包括许多来自亚洲、欧洲和美国的一流制药和生物技术公司。



Agilex Biolabs有四个推动业绩的核心价值:

- 科学卓越和技术创新

- 以客户为中心

- 数据完整性和质量保证

- 时效性/速度



请访问端点了解更多信息 https://tinyurl.com/uqmkzcu



媒体联络:

Team@DMGPR.Com

David James

澳大利亚: +61 2 8218 2144

美国: +1 415 951 3228

亚洲: +65 3159 3427



