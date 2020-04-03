收入大幅提升 资产质量保持稳定 海通恒信公布2019年度业绩

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|Thursday, 2 April 2020, 16:13 HKT/SGT
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香港, 2020年4月2日 - (亚太商讯) - 2019年在贸易战及地缘政治等复杂因素影响下，全球经济承压。尽管国内经济环境同样受到波及，但在供给侧结构性改革的推进下，中国经济呈现出强大的韧性，整体经济生产形势稳健，金融服务行业与实体经济的结合更加紧密。融资租赁作为金融服务的重要环节，在助力实体经济转型的同时稳步增长。日前，国内首家上市的券商系融资租赁公司海通恒信（1905.HK）发布业绩公告，在收入录得大幅提升的同时，资产质量保持稳定，并将派发股息回报股东。
资本实力增强 收入大幅提升
海通恒信于2019年6月3日在港上市，借助资本市场，海通恒信打通国际资本通道，拓宽了融资渠道。公司积极拓展资产支持证券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等多项债务工具，灵活选择境内、境外多种新型融资产品。2019年融资规模折合人民币52,654.4百万元，极大提升资本实力。2019年总资产逾990亿元，较年初增长20.6%。资本实力的提升，可有效支持公司战略实施和未来发展。
雄厚的资本实力为海通恒信深入服务客户提供了坚实基础。在践行客户中心化、商业模式创新化和产品创新化的经营目标下，收入大幅提升。截至2019年末，公司实现收入总额71.45亿元，同比增长34%，实现净利润13.55亿元，同比增长3.3%。
资产质量保持稳定 积极派息回报股东
风险与收益是业务发展的一体两面。2019年，受宏观经济下行压力影响，各种金融风险加大，市场“黑天鹅”事件频发，信用违约事件频出。海通恒信在创收的同时，恪守风险与合规底线，建立了全面风险管理体系，将各项风险管理措施嵌入业务经营的各个环节，为资产质量、高质量发展保驾护航。
公司秉持审慎的风险管理理念，不断优化各类业务的风控措施，持续识别、评估和监控风险，确保公司资产安全。据公告显示，截至2019年12月31日，海通恒信不良资产率为 1.08%，不良资产拨备覆盖率为265.19%。数据表明海通恒信自身的业务稳健性，拥有较强的风险抵御能力。资产质量保持稳定。
在创造良好经营绩效、实现高质量发展的同时，公司积极回报股东。海通恒信上市后首次派息即派发每股人民币0.05元，而2019年业绩披露后，公司董事会亦建议向全体普通股股东派发2019年度的现金年度股息每股人民币0.044元。这表明海通恒信善待股东，重视投资者回报，践行公司维护股东和客户利益的承诺。
Apr 2, 2020 16:13 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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