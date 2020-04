Thursday, 2 April 2020, 16:13 HKT/SGT Share: 收入大幅提升 资产质量保持稳定 海通恒信公布2019年度业绩

香港, 2020年4月2日 - (亚太商讯) - 2019年在贸易战及地缘政治等复杂因素影响下,全球经济承压。尽管国内经济环境同样受到波及,但在供给侧结构性改革的推进下,中国经济呈现出强大的韧性,整体经济生产形势稳健,金融服务行业与实体经济的结合更加紧密。融资租赁作为金融服务的重要环节,在助力实体经济转型的同时稳步增长。日前,国内首家上市的券商系融资租赁公司海通恒信(1905.HK)发布业绩公告,在收入录得大幅提升的同时,资产质量保持稳定,并将派发股息回报股东。



资本实力增强 收入大幅提升

海通恒信于2019年6月3日在港上市,借助资本市场,海通恒信打通国际资本通道,拓宽了融资渠道。公司积极拓展资产支持证券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等多项债务工具,灵活选择境内、境外多种新型融资产品。2019年融资规模折合人民币52,654.4百万元,极大提升资本实力。2019年总资产逾990亿元,较年初增长20.6%。资本实力的提升,可有效支持公司战略实施和未来发展。



雄厚的资本实力为海通恒信深入服务客户提供了坚实基础。在践行客户中心化、商业模式创新化和产品创新化的经营目标下,收入大幅提升。截至2019年末,公司实现收入总额71.45亿元,同比增长34%,实现净利润13.55亿元,同比增长3.3%。



资产质量保持稳定 积极派息回报股东

风险与收益是业务发展的一体两面。2019年,受宏观经济下行压力影响,各种金融风险加大,市场“黑天鹅”事件频发,信用违约事件频出。海通恒信在创收的同时,恪守风险与合规底线,建立了全面风险管理体系,将各项风险管理措施嵌入业务经营的各个环节,为资产质量、高质量发展保驾护航。



公司秉持审慎的风险管理理念,不断优化各类业务的风控措施,持续识别、评估和监控风险,确保公司资产安全。据公告显示,截至2019年12月31日,海通恒信不良资产率为 1.08%,不良资产拨备覆盖率为265.19%。数据表明海通恒信自身的业务稳健性,拥有较强的风险抵御能力。资产质量保持稳定。



在创造良好经营绩效、实现高质量发展的同时,公司积极回报股东。海通恒信上市后首次派息即派发每股人民币0.05元,而2019年业绩披露后,公司董事会亦建议向全体普通股股东派发2019年度的现金年度股息每股人民币0.044元。这表明海通恒信善待股东,重视投资者回报,践行公司维护股东和客户利益的承诺。







