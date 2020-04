Wednesday, 1 April 2020, 18:18 HKT/SGT Share: 伟能集团获招银国际重申「买入」评级 大幅提高今明两年纯利预测,预计按年跃升138.4%及73.5%

香港, 2020年4月1日 - (亚太商讯) - 东南亚领先的分布式发电站拥有人及营运商伟能集团国际控股有限公司(「伟能集团」或「集团」,股份代号︰1608.HK)昨天公布截至2019年12月31日止年度之全年业绩。去年收入增加15.4%至27.9亿港元;毛利增加4.3%至7.4亿港元,毛利率为26.4%;税息折旧及摊销前利润增加37.3%至8.5亿港元,纯利则增加33.0%至2.8亿港元。



招银国际发表研究报告,认为伟能集团19财年业绩令人满意,重申「买入」评级,目标价3.25港元,并大幅调高20财年及21财年的纯利预测至6.7亿港元及11.6亿港元,预测按年升幅为138.4%及73.5%。目标价反映20财年及21财年的预测市盈率分别为12.3倍和7.1倍。



招银国际研究报告特别提及集团最近与中国技术进出口集团有限公司(CNTIC)组成合营企业,共同开发三个缅甸较大型项目,项目预计于2020年上半年完工。研究报告亦提到,伟能集团与MTU与签订分销协议,成为MTU产品中国分销商。该行表示该等项目将对伟能集团收益增长作出重大贡献,认为集团未来盈利能见度高,对伟能集团未来业绩表现充满信心。



伟能集团公布业绩时表示,集团将继续为每个市场和项目配对合适的合作伙伴、营运策略及架构,一方面加强在发电系统集成业务的全球领导地位,另一方面加快落实潜在项目列表,特别是在缅甸的新项目,集团预计该四个项目将于2020年第二季投入商业营运。集团亦预计其在斯里兰卡、印度尼西亚以至英国的项目将陆续于2020年下半年投入商业营运。连同现有在营项目,伟能集团目标在2020年底前把集团的总装机容量由现时的约750兆瓦增加至1,900兆瓦。







Apr 1, 2020 18:18 HKT/SGT

