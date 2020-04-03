融资渠道多元与资产质量良好 海通恒信有望提升行业地位

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|Tuesday, 31 March 2020, 18:17 HKT/SGT
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香港, 2020年3月31日 - (亚太商讯) - 海通证券日前公布了2019年年报，作为头部券商，其2019年营收344亿元，同比增长45%；净利润95亿元，同比大增83%，可谓看点十足。常言道“强将手下无弱兵”，海通证券分拆上市的子公司海通恒信的表现同样不俗。
3月26日，海通恒信发布了2019年业绩公告。数据显示，海通恒信2019年实现收入总额人民币71.45亿元，较上年同期增长34.0%；年度溢利人民币13.55亿元，增长3.3%，延续了过去数年的稳健增长趋势。为回馈股东，公司董事会建议向全体股东共计派发3.62亿元年度股息。
融资渠道与工具多元化 资产规模增长20.6%
2019年，海通恒信持续开拓多元化且稳定的融资渠道。截至2019年末，集团与66家金融机构建立授信关系，累计签订授信额度约为人民币931亿元，其中未使用的授信余额约为人民币368亿元。同时，集团不断拓展传统融资渠道，并探索创新融资手法以满足发展的需要，例如于2019年成功发行了全国首单创设信用保护合约（“CDS”）的资产支持证券及全国首单挂钩贷款基础利率（“LPR”）的资产支持票据等。2019年6月13日，海通恒信在香港联交所上市，集团资本实力进一步增强，有效支持集团战略实施和未来发展。
得益于集团持续开拓创新融资渠道与工具，在行业竞争加剧和金融风险形势依然严峻的情况下，集团的资产规模仍然持续壮大。截至2019年12 月31日，集团资产总额达到990.47亿元，同比增长20.6%。
加强管控信用风险 资产质量稳健良好
2019年，海通恒信继续加强管控信用风险，进一步完善全面风险管理体系。在产品导入上，集团坚持融资租赁“融资+融物”属性，优先推进租赁大类产品，做实做强对象管理。集团优先选择国家政策鼓励、行业发展趋势向好、经营持续稳定的行业，并建立“行业+客户”的双重评价体系。
受益于信用风险管控加强，报告期内，集团资产质量总体保持稳定，不良率处于安全可控水平，风险抵御能力较强。截至2019年12月31日，集团不良资产率为1.08%，不良资产拨备覆盖率为265.19%。
2020年1月8日，中国银保监会发布了《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》，对融资租赁企业业务范围、经营规则、监管指针、监督管理等进行了全面规范。在国家强监管背景下，融资租赁领域开始大范围洗牌。小型融资租赁公司将逐步被行业淘汰，海通恒信能凭借强大的资本实力与完善的风险管理体系，将进一步提升其在融资租赁行业的集中度。
Mar 31, 2020 18:17 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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