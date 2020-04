Tuesday, 31 March 2020, 18:17 HKT/SGT Share: 融资渠道多元与资产质量良好 海通恒信有望提升行业地位

海通证券日前公布了2019年年报,作为头部券商,其2019年营收344亿元,同比增长45%;净利润95亿元,同比大增83%,可谓看点十足。常言道"强将手下无弱兵",海通证券分拆上市的子公司海通恒信的表现同样不俗。



3月26日,海通恒信发布了2019年业绩公告。数据显示,海通恒信2019年实现收入总额人民币71.45亿元,较上年同期增长34.0%;年度溢利人民币13.55亿元,增长3.3%,延续了过去数年的稳健增长趋势。为回馈股东,公司董事会建议向全体股东共计派发3.62亿元年度股息。



融资渠道与工具多元化 资产规模增长20.6%



2019年,海通恒信持续开拓多元化且稳定的融资渠道。截至2019年末,集团与66家金融机构建立授信关系,累计签订授信额度约为人民币931亿元,其中未使用的授信余额约为人民币368亿元。同时,集团不断拓展传统融资渠道,并探索创新融资手法以满足发展的需要,例如于2019年成功发行了全国首单创设信用保护合约(“CDS”)的资产支持证券及全国首单挂钩贷款基础利率(“LPR”)的资产支持票据等。2019年6月13日,海通恒信在香港联交所上市,集团资本实力进一步增强,有效支持集团战略实施和未来发展。



得益于集团持续开拓创新融资渠道与工具,在行业竞争加剧和金融风险形势依然严峻的情况下,集团的资产规模仍然持续壮大。截至2019年12 月31日,集团资产总额达到990.47亿元,同比增长20.6%。



加强管控信用风险 资产质量稳健良好



2019年,海通恒信继续加强管控信用风险,进一步完善全面风险管理体系。在产品导入上,集团坚持融资租赁“融资+融物”属性,优先推进租赁大类产品,做实做强对象管理。集团优先选择国家政策鼓励、行业发展趋势向好、经营持续稳定的行业,并建立“行业+客户”的双重评价体系。



受益于信用风险管控加强,报告期内,集团资产质量总体保持稳定,不良率处于安全可控水平,风险抵御能力较强。截至2019年12月31日,集团不良资产率为1.08%,不良资产拨备覆盖率为265.19%。



2020年1月8日,中国银保监会发布了《融资租赁公司监督管理暂行办法(征求意见稿)》,对融资租赁企业业务范围、经营规则、监管指针、监督管理等进行了全面规范。在国家强监管背景下,融资租赁领域开始大范围洗牌。小型融资租赁公司将逐步被行业淘汰,海通恒信能凭借强大的资本实力与完善的风险管理体系,将进一步提升其在融资租赁行业的集中度。







