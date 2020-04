Tuesday, 31 March 2020, 18:11 HKT/SGT Share: 扎根实体经济积极回报股东 海通恒信打造行业标杆

香港, 2020年3月31日 - (亚太商讯) - 2019年,受宏观经济下行、租赁监管体制转变、企业风控趋紧等因素影响,租赁行业增长短期调整放缓。但从中长期来看,伴随中国经济增长与产业结构升级,中国融资租赁行业仍处于稳步增长阶段。海通恒信(1905.HK)紧跟国家政策指引,在扶持实体经济和中小微企业方面走在行业前列,为行业树立标杆。



2019年,海通恒信业绩稳步上升,实现收入总额人民币7,144.9百万元,较上年同期人民币5,332.3百万元增长34.0%;年度溢利人民币1,354.9百万元,较上年同期人民币1,311.3百万元增长3.3%;公司已向全体股东派发了2019年中期股息,派息总额约为人民币411.8百万元;董事会建议向全体普通股股东派发2019年度现金股息,派息总额约为人民币362.4百万元。



助力制造业转型升级 扶持中小微企业



融资租赁业务作为向实体经济“输血”的重要渠道,能够有效地促进产业、技术升级和改造。海通恒信致力于服务中国实体经济,以供给侧结构性改革及“中国制造2025”等国家经济及产业政策为导向,助力制造业转型升级,为工业企业提供综合融资服务,解决其在购置设备或盘活固定资产方面的融资需求。



海通恒信的工业客户广泛覆盖高端制造、清洁能源、消费电子及通讯技术等不同行业板块,其中包括大中型国有企业(包括央企及地方性国企)、上市公司及科技创新型民营企业。2019年,海通恒信工业行业实现收入人民币1,536.1百万元,较上年同期人民币933.8百万元增长64.5%;工业行业的综合收益率由2018年8.30%上升至2019年9.80%。



工业行业的收入和综合收益率获得增长,亦与海通恒信跟随国家政策,扶持中小微企业发展有密切联系。2019年,海通恒信扩展小微客户群,加大对小微制造业等工业领域的投入,并通过核心供货商提升小微客户的服务体验,因此带来了业务量和收入的大幅增长。



2019年,海通恒信的小微企业及个人客户的融资租赁业务应收款余额在所有客户中的比例上升,由2018年的44.7%上升到2019年的45.9%。除工业行业外,海通恒信服务的中小微企业覆盖交通物流、加工业、电子行业、三维打印、医疗行业等多个基础行业。2019年,海通恒信的小微事业部服务中小微企业逾11,000单,提供融资额近人民币80亿元。



完善风险管理体系 保障股东利益



股东作为公司的投资人,公司运营的状况直接关系到股东的利益。目前,国内外宏观经济环境复杂,投资环境的不确定因素增多。为此,海通恒信继续秉持审慎的风险管理理念,严格遵照公司建立的信用风险管理体系与流程,有效地管理公司业务的信用风险和资产质量。



在行业选择上,海通恒信优先推进国家政策鼓励、行业发展趋势向好、经营持续稳定的行业,在细分行业景气度的基础上,进一步通过审批标准的区分;其次在客户评估上,坚持“定性”和“定量”相结合的评估思路,对目标客户的行业地位、经营能力、财务表现等进行全方位审核和综合评价。根据“行业+客户”的双重评价体系,实行立体管控和量化管理相结合的管理手段。



2019年,海通恒信聘请全球知名评级机构穆迪,以自身多年积累的业务数据为基础,结合穆迪全球化的企业数据库以及丰富的评级经验,搭建了信用评级和债项评级系统,建立了风险定价模型和限额模型,进一步提高了“风险量化、风险定价”的量化管理能力。



海通恒信以“派息”的实际行动回报保护全体股东。2019年,公司向全体股东派发了2019年中期股息,派息总额约为人民币411.8百万元。伴随着2019年度业绩的披露,公司董事会再度建议建议向全体普通股股东派发2019年度现金股息,派息总额约为人民币362.4百万元,待公司股东于2019年度股东周年大会上批准后,预计将不晚于2020年7月30日派付。









