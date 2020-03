Monday, 30 March 2020, 12:17 HKT/SGT Share: 伟能集团成为Rolls-Royce Power SystemsMTU产品中国分销商

香港, 2020年3月30日 - (亚太商讯) - 亚洲领先的分布式发电站拥有人及营运商及香港上市的伟能集团国际控股有限公司(「伟能集团」)宣布,首次与世界领先的发动机制造商Rolls-Royce Power Systems AG签订分销协议,协议内容覆盖在中国销售及维修用于商业船运和燃气发电的MTU发动机及发电机组。



自双方于2008年开展合作以来,伟能集团在其全球电力方案中使用了逾3GW MTU发电产品。目前,伟能集团是全球最大的MTU发电系统营运商,成功把MTU发电系统广泛应用在中国及其他国家。除了担任分销商,伟能集团将继续把MTU燃气发电系统应用在自身的电力方案中。



伟能集团主席林而聪先生表示:「我们与Rolls-Royce有着共同的目标,以提供不间断、经济、可靠及可持续的电力为己任。我们很荣幸能以分销商的角色,继续为我们的客户提供适用于中国天然气发电及商业船运的MTU产品及服务。我们期待与Rolls Royce共同开发这个具有庞大增长潜力的市场。」



Rolls-Royce Power Systems AG MTU大中华区总裁Tobias Ostermaier先生表示:「我们很高兴提升我们和伟能集团成功而紧密的业务关系到另一个层次,我们欢迎伟能集团成为MTU全球分销网络的一分子。伟能集团一直是我们十分重视的合作伙伴。我相信伟能集团将为我们带来在中国设计及营运发电站的专业知识和能力,以及其在船用业的强大网络,支持我们提高在中国的市场份额。透过与伟能集团合作,我们期望把MTU打造成为中国商业船运及发电市场的发动机及发电系统首选品牌,并共同把握这个庞大的市场潜力,实现显著增长。」



由Rolls-Royce Power Systems AG 发布的新闻稿可于https://www.rrpowersystems.com/news/press-releases/press-detail/vpower_group_is_new_distributor_for_rolls_royces_mtu_solutions_in_china/?from=singlemessage 阅览。







