海通恒信公布2019年年度业绩

香港, 2020年3月27日 - (亚太商讯) - 海通恒信国际租赁股份有限公司(「海通恒信」或「公司」;股份代号:1905,连同其附属公司「集团」)欣然公布集团截至2019年12月31日止年度(「报告期内」)之经审核业绩。2019年,集团实现收入总额人民币7,144.9百万元,较上年同期人民币5,332.3百万元增长34.0%;实现年度溢利人民币1,354.9百万元,盈利能力稳健。



业绩摘要

- 2019 年,公司实现收入总额人民币 7,144.9百万元,同比增长34.0%;

- 年度溢利人民币1,354.9百万元,盈利稳健增长;

- 集团不良资产率为1.08%,不良资产拨备覆盖率为265.19%;

- 积极回报股东,派发2019年中期股息总额人民币411,765,000.00元;并提议派发2019年年度股息总额人民币362,353,200.00元。



公司资本实力显著提升,借助公司H股发行上市及持续盈利,截至2019年12月31日,集团权益总额达到人民币15,289.8百万元,较2018年12月31日增长18.3%。公司资产规模持续扩大,截至2019年12月31日,本集团资产总额达到人民币99,047.3百万元,较2018年12月31日增长20.6%。



报告期内,集团深入推进「一体两翼」、「一大一小」战略,深耕属地化细分产业,持续优化资产投放结构,强化对交通物流、先进制造业、医疗健康等重点行业的投放,进一步加大对优质小微企业、个人客户的服务力度。2019年,集团完成业务投放人民币57,786.4百万元,其中,零售型业务投放人民币28,737.2百万元,机构型业务投放人民币29,049.2百万元,一大一小业务保持均衡发展。



2019年,集团继续完善全面风险管理体系,实行主动风险管理,推动大数据和风险模型与审批体系深度融合,提升风险识别和量化风险管理能力。集团还通过前瞻性的资产配置管理、风险事件的主动应对化解和加大资产处理力度等方式,增强了风险防范和处置能力。受益于全面风险管理合力作用,截至2019年12月31日,集团不良资产率为1.08%,不良资产拨备覆盖率为265.19%。



截至2019年12月31日,集团与66家金融机构建立授信关系,累计签订授信额度约为人民币931亿元,其中未使用的授信余额约为人民币368亿元。同时,本集团不断拓展传统融资渠道,例如于2019年成功发行了全国首单创设信用保护合约(「CDS」)的资产支持证券及全国首单挂钩LPR的资产支持票据等。此外,本集团不断加强流动性风险管理和负债结构管理,实现资产负债久期的平衡。



2019年,集团H股成功发行进一步夯实公司资本实力,且全年融资规模折合人民币52,654.4百万元,其中,通过银团贷款、银行承兑汇票等渠道,实现间接融资提款282.88亿元人民币,占比53.7%;通过发行资产支持证券人民币112.16亿元、短期融资券人民币10亿元、超短期融资券人民币75亿元、资产支持票据人民币9.5亿元、非公开定向债务融资工具人民币27亿元及私募公司债券人民币10亿元等工具,实现直接融资243.66亿元人民币,占比46.3%,有力保障了集团资金资源。



公司以保护全体股东利益、实现股东价值最大化为目标,在创造良好经营绩效的同时,积极回报股东。2019年,公司向全体股东派发了2019年中期股息,派息总额为人民币411,765,000.00元。此外,公司董事会建议向全体普通股股东派发2019年度现金股息,派息总额为人民币362,353,200.00元,待公司股东于2019年度股东周年大会上批准后,预计将不晚于2020年7月30日派付。



展望2020年,集团将密切关注国内国际经济形势,继续秉持金融服务实体经济的宗旨,主动应对挑战,夯实优势业务基础的同时,探索发展新机遇,深挖客户新需求,提升资源分配能力,继续巩固公司领先地位和竞争优势,推动公司高质量可持续发展。



有关海通恒信国际租赁股份有限公司



海通恒信国际租赁股份有限公司是一家稳健发展的中国大型融资租赁公司,是中国领先证券公司海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块。凭借高级管理层的投资银行经验及背景,公司为众多行业的客户提供以客户需求为导向的、综合的金融服务,致力于成为引领行业新格局、具有资本市场特色的融资租赁公司。多年以来,集团围绕金融服务实体经济的主线,把握中国经济深化转型的重大机遇,秉持「跨界思维、创新驱动、对内优术、对外取势」的经营方针,践行「一大一小」的客户战略,为大中型企业客户、小微企业及个人等广泛客户提供定制化的服务。公司坚持投行思维,通过加强与母公司、金融同业、产业联盟合作伙伴的协同合作与跨界联动,向交通物流、工业、基础设施、建筑与房地产、医疗等基础领域的客户提供综合的金融服务,形成了独具券商特色的资源与资产协调配置、规模与收益均衡增长的发展优势。





