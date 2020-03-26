Thursday, 26 March 2020, 09:02 HKT/SGT Share: 德视佳2019年全年收入增长14% 2020年将推出新的诊所和服务助未来的增长

香港, 2020年3月26日 - (亚太商讯) - 德视佳国际眼科有限公司(「德视佳」或「公司」，股份代号：1846) ，结合了德国眼科学25年的经验以及个性化的客户服务，于德国，丹麦和中华人民共和国(以下简称“中国” )提供视力矫正服务的行业领先品牌之一，公布截至2019年12月31日止年度(「年内」)业绩。



2019财年业绩摘要

- 2019年总营业收入达到约4,897万欧元，同比增长约14%

- 2019年毛利润为2,025万欧元，同比增长约16.3%

- 2019年经调整毛利率为42.1%，同比增长1.6个百分点

- 2019年的经调整毛利润1为2,062万欧元，同比增长约18.4%

- 2019年的经调整税后净利润2达到573万欧元，同比增长约4.2%



按地域划的收入分布

- 德国市场总收入同比增长12.5%

- 中国市场总收入同比增长6.8%

- 丹麦市场总收入同比增长45.7%



2019年内，公司的收入达4,897万欧元，同比增长约14%。毛利润同比增长16.3%至约2,025万欧元，毛利率为42.1%，同比增长1.6个百分点。作为品牌的核心业务之一的视力矫正业务的表现尤为出色，录得收益4,839万欧元，同比增长14.2%，占集团总营业收入的98.8%。



在市场方面，德国地区的营业收入为3,023万欧元，占总收入的61.7%；中国地区的营业收入为1,293万欧元，占总营业收入的26.4%；丹麦地区的营业收入为581万欧元，占总营业收入的11.9%。



在手术类型方面，2019年屈光手术总收入为2,290万欧元，占手术总收入的46.8%。屈光手术包括单焦点和三焦点人工晶体植入眼科手术。其中，三焦点镜片手术的收入为2,100万欧元，同比增长33.3%。ICL手术的总收入为670万欧元，占手术总收入的13.7%。



市场策略成效显著

作为全球领先的视力矫正公司，德视佳致力于成为患者信赖的眼科诊所，让更多的患者体验最先进的德国专业技术。公司确保在包括德国，丹麦和中国在内的所有三个地区的服务质量的同时，亦积极地扩张极具发展空间的中国市场。



2019年内，公司在德国的总收入同比增长12.5%，其中1,342万欧元来自晶体置换手术，同比增长23.8%。自2016年以来，得益于德视佳在德国市场的领导地位，收入持续增长。在丹麦市场，公司2019年的收入同比增长45.7%，这主要归功于公司在当地实施成效显著的营销策略。此外，晶体置换手术的收入为490万欧元，同比增长39.8%。



2019年内，德视佳在中国市场的收入同比增长6.8%。随着公司扩大业务范围并在整个中国执行新的营销策略，预计在中国市场业务的增长率亦将会提高。此外，2019年在中国市场的晶体置换手术收入为460万欧元，同比增长27.8%。



集团于2019年在中国市场开设了两家新诊所。杭州诊所已于2019年6月开始运营，而北京(东)诊所亦于2019年9月开业，重庆诊所于2019年12月开始装修，预计与福州诊所一起将于2020年内开始运营。此外，公司正计划在成都和青岛开设另外两家新诊所。



随着中国居民的财富增长及效应持续上升，家庭可支配收入不断扩大，令他们更愿意付出以确保眼睛的健康和拥有良好视力。此外，中产阶级人口的持续增长亦大大推动了中国眼科市场的增长。自2013年进入中国市场以来，德视佳为近视，远视，老花眼和白内障患者提供了先进的德国技术和优质服务。这些服务使许多中国患者无需配戴眼镜并恢复了清晰视力。迄今为止，德视佳的创始人兼董事长约根森博士及其眼科医生团队已经成功完成了超过500,000例眼科手术，并帮助欧洲和中国的患者回复清晰视力。



德视佳诊所推出新服务

大约30年前，不到1%的中国成年人患有糖尿病。然而，今天已跃升至约12%。据估计，糖尿病使中国大约1.14亿人患病。患者被诊断出患有糖尿病的时间越长，其患上糖尿病性视网膜病变的可能性便越高。预计患有糖尿病20年或更长时间的人中约有80%将受此眼病的影响。



由于糖尿病性视网膜病变是成人失明新病例的主要原因，中国政府非常重视预防该疾病。近年来，中国政府启动了《中国II型糖尿病防治指南（2017年版）》，并建议这些患者每两年进行一次眼科检查。通过早期阶段的适当诊疗，预计最少90%新病例可以减少。



继在德国和丹麦成功启动此类服务之后，德视佳将于4月在中国推出新的眼科检查服务。

此外，德视佳还将在2020年下半年在德国为45至55岁的老年人推出新的晶体置换手术治疗服务。目前晶体置换手术已受到55岁以上人群的青睐，公司管理层认为，这项服务将成为集团新的收入增长动力。据预料，年龄在45至54岁之间的人中，约有75%-80%倾向于接受用于老花眼的视力矫正手术。



最新发展

截至2020年3月18日，在响应政府为防止新型肺炎爆发而关闭诊所之前，德视佳在德国和丹麦的诊所业务稳步增长。同时，中国的诊所自2月中旬起恢复运营，并通过此前的在线平平营销累积了大量手术预约。这反映出公司在中国疫发爆发期间，在线营销的不懈努力取得了丰硕的成果。



从现有的预约记录来看，德视佳的管理层认为，当新型肺炎大流行结束时，手术量将在德国，丹麦和中国市场显示出稳定的增长。



德视佳的创始人，董事长兼首席执行官约根森博士说：「感谢所有支持者和集团努力不懈的员工，德视佳在2019年实现了可观的回报和出色的业务发展。凭借公司的扩张战略和强大的营销策略，公司所在的三个国家/地区中，整体收入和晶状体置换手术量都实现了可观的增长。我们对开设新诊所的步伐感到非常满意，并计划继续在中国每年开设一到三家新诊所。在2019年，集团凭借丰富的经验和技术继续满足视力矫正的巨大市场需求。在未来的几年中，公司将继续结合审慎和积极的方法来部署其战略和资源，以实现其“Nie wieder Brille!”的目标。(不再戴眼镜)。”



关于德视佳国际眼科有限公司

德视佳成立于1993年，是视力矫正行业的领先品牌之一，该产品结合了德国眼科学的卓越经验和超过25年的经验以及个性化的客户服务。德视佳是为数不多，具有广泛地理覆盖范围的眼科诊所之一，业务遍及德国，丹麦和中国。该集团的视力矫正服务包括：(i)屈光激光手术(包括ReLEx Smile和Femto LASIK)； (ii)晶体植入手术(ICL)； (iii)晶状体置换手术(包括单焦点和三焦点晶状体置换手术)和(iv)其他(包括PRK / LASEK和ICRS植入术)。



附注︰

1, 经调整毛利乃按2019年中国两间新诊所的开业前开支加毛利计算。

2, 经调整年内税后净利乃按中国两间新诊所的开业前开支、上市开支及全球发售所得款项有关的外汇亏损加年内亏损/溢利计算。







Mar 26, 2020 09:02 HKT/SGT

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