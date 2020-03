Thursday, 19 March 2020, 18:50 HKT/SGT Share:

来源 冠君产业信托 冠君产业信托获《亚洲金融》颁发五项大奖 包括「最佳投资者关系」及「最佳行政总裁」最高荣誉

香港, 2020年3月19日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(股份代号:2778)于亚洲金融举办的2020年亚洲最佳公司评选中夺得「最佳投资者关系」大奖,行政总裁王家琦女士亦被评选为「最佳行政总裁」,均为最高荣誉级别。此外,信托亦囊括另外三个奖项,合共夺得五项大奖。获此殊荣不仅印证冠君产业信托在推广投资者关系方面的出色表现,同时肯定其在环境、社会及管治方面的卓越成就。



冠君产业信托获颁「最佳投资者关系」、「最佳环境治理」、 「最佳社会企业责任」及「最佳管理公司」大奖



冠君产业信托获得以下五大殊荣:

- 「最佳行政总裁」 — 王家琦女士﹝第一名﹞

- 「最佳投资者关系」﹝第一名﹞

- 「最佳环境治理」﹝第二名﹞

- 「最佳社会企业责任」﹝第二名﹞

- 「最佳管理公司」﹝第三名﹞



冠君产业信托行政总裁王家琦女士表示:「我们十分荣幸获亚洲金融颁发多个奖项,这些奖项印证资者及分析员对我们的肯定。我们谨此感谢投资者对冠君产业信托投以信心一票。展望未来,我们将继续与各持分者维持良好关系,坚守最高的环境、社会及管治水平,为基金单位持有人实现可持续发展及长远业务增长。」



亚洲金融的评选建基于投资者及分析员的意见,从而对有关亚洲上市公司的投资者关系和环境、社会及管治的工作提出独特观点,以及表扬该等公司于行业的卓越表现。



有关冠君产业信托(股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢地标性物业,总楼面面积达293万平方呎,分别座落于维港两岸。

网站:www.championreit.com





