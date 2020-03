Thursday, 19 March 2020, 15:00 HKT/SGT Share:

来源 Colt Colt 委任星野真人为亚洲区主管及日本区总裁兼董事代表

东京、新加坡、香港, 2020年3月19日 - (亚太商讯) - Colt Technology Services 今日宣布委任星野真人为新任亚洲区主管,及日本区总裁兼董事代表。星野先人将接替日置健二先生,继续夯实其所建立的成功基础和文化,日置先生在卸任后转任副主席,将继续为亚洲业务提供支持。



星野真人



在担任亚洲区主管的新职位上,星野先生将负责管理Colt在亚太区的销售,并将担任高级外部关系的主要发言人和主管,推动整个地区的增长。星野先生亦将出任总裁兼董事代表,带领Colt Technology Services Co. Ltd.,即日本的法人实体,直接向首席商务官Keri Gilder先生汇报。



Keri Gilder先生表示:「我们非常高兴宣布星野先生晋升为亚洲区主管及日本区总裁兼董事代表。星野先生一直是Colt在整个亚洲迅速发展的关键人物,对我们客户的需求和行业服务有广泛的了解。自2015年Colt收购KVH以来,亚洲一直是业务增长的重点。随着即将到来的东京奥运会以及方兴未艾的5G和物联网趋势,我们看到了该区越来越多的机会。在星野先生的领导下,我有信心我们将继续支持整个地区的客户并增长我们的业务。」



星野先生八年前加入Colt,带领解决方案架构团队。任内,他曾担任过多个职位,包括产品管理主管和亚洲区科技及运营主管。在本次的职务委任前,星野先生曾负责处理产品管理、工程、运营商关系及信息系统。此外,他亦曾负责亚洲区的服务保证、服务管理和交付团队,以确保Colt提供业内最佳的客户体验。工余之暇,他享受和同事们一起运动,加上他得体的举止,在确保整个亚洲团队专注于为客户提供最优质服务方面发挥了关键作用。



星野先生就其出任新职务表示:「我深感荣幸并感谢能出任亚洲区主管及日本区总裁兼董事代表的职务。这样说是因为我知道,有日置先生珠玉在前,接任此一职务让我感到任重道远,因为日置先生已将我们的业务引领到正确的道路上。随着我们业务不断增长,在Colt的过去八年让我倍感振奋。我也期待能引领这个地区的业务向前迈进。Colt拥有出色的人才团队,得以确保客户服务作为我们运营的核心,并与我们的客户和合作伙伴一起为他们的数字转型的历程提供支持。」



星野先生出生于纽约,精通日英双语。他拥有波士顿大学文学学士学位。



星野先生任职于Colt东京办事处,并即刻履新。



关于Colt

Colt致力于通过连结的力量来改变世界运作的方式。Colt IQ Network连结了欧洲、亚洲和北美巨型商业中心逾900间数据中心、逾29,000棟網內建築,其覆盖面亦不断增长。



Colt了解业务链接的要求,并提供高性能和高带宽的解决方案以确保客户的成功,而Colt的愿景在于成为业内最以客户为导向的企业。旗下客戶包括遍及超过30个国家中逾210个城市的数据密集型企业。Colt是软件定义网络 (SDN) 与网络功能虚拟化 (NFV) 方面公认的创新者与先驱。作为私营公司,Colt乃是所属行业中财务最稳健的企业之一,以最具竞争性的价格提供最佳客户体验。更多的讯息,请浏览:www.colt.net.



媒体联络人:

Henry Chow / Matthew Schultz

Think Alliance Group for Colt

电话:+852 3956 1161

电邮:colt@think-alliance.com



