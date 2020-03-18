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来源 Agilex Biolabs Agilex Biolabs宣布将实验室扩充30%，并在COVID-19疫情爆发期间提供虚拟实验室参观服务

澳大利亚阿德莱德, 2020年3月16日 - (亚太商讯) - 屡获殊荣的澳大利亚生物分析实验室Agilex Biolabs今天宣布，其实验室设施已扩充了30％以上，以满足主要来自美国和亚太地区生物技术公司的需求。







Agilex Biolabs是该地区唯一经过美国食品和药物管理局（FDA）认证的该类实验室，它位于南澳大利亚州阿德莱德市的一个科学和生物技术专家中心。



该公司利用液相色谱串联质谱（LC-MS/MS）和Immunoassay（免疫分析） (MesoScale，Gyrolab)两个平台，专门进行小分子生物分析和PK生物制剂、免疫原性和生物指标的研究。



Agilex还提供药效学服务，包括使用最先进的技术支持免疫学、细胞生物学和作用方式分析的免疫生物学服务，包括：

- 免疫表型

- 受体占用

- 细胞因子释放试验（全血或外周单个核细胞（PBMC）刺激试验）和细胞因子/生物标志物分析

- PBMC测定和细胞作用机制分析（例如：抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用（ADCC））



Agilex Biolabs的首席执行官Jason Valentine说，公司现在准备提供虚拟实验室参观服务，以满足当前由于Covid-19疫情爆发而不便出行的客户需求。



首席执行官Jason Valentine说：



“我们经过FDA认证的设备拥有超过65名专门的实验室工作人员，并且每年为80多项临床试验提供支持。 今年，我们将分析来自美国、欧洲和亚太地区的6万多个制药/生物技术样本。”



“专业的知识、技术创新再加上20年的从业记录，迄今为止我们已经为全球数百项临床前和临床试验提供了支持。”



“我们世界级的生物分析设备获得了NATA（澳大利亚政府良好实验室规范合规监测机构）良好实验室规范(OECD GLP)认证和ISO 17025全球认证。”



点击此处了解更多关于Agilex Biolabs的信息（视频）

https://youtu.be/3lyodiqqM_k



通讯方式

澳大利亚： +61 8 83028777

美国：+1 800 247 1909 https://www.agilexbiolabs.com/contact-us/



关于Agilex Biolabshttps://www.agilexbiolabs.com/

Agilex Biolabs成立于20世纪80年代，最初是由一群为澳大利亚本地制药行业提供临床试验和生物分析服务的学术科学家发起的，现在已经发展成为一家从事早期临床试验的全球性企业。在我们进行小分子和大分子的受控生物分析的20年间，我们已经在全球各地推动进行了数百项临床前和临床试验。如今，我们的客户包括许多来自亚洲、欧洲和美国的一流制药和生物技术公司。



Agilex Biolabs有四个推动业绩的核心价值：

- 科学卓越和技术创新

- 以客户为中心

- 数据完整性和质量保证

- 时效性/速度



媒体联络:

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澳大利亚: +61 2 8218 2144

美国: +1 415 951 3228

亚洲: +65 3159 3427



Mar 16, 2020 10:00 HKT/SGT

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