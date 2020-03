Tuesday, 10 March 2020, 18:47 HKT/SGT Share: 眼科界奥斯卡「蔡司奖」今日揭晓,德视佳(1846.HK)不负众望实现五连冠

香港, 2020年3月10日 - (亚太商讯) - 当地时间3月9日,在德国汉堡,德视佳国际眼科有限公司(「德视佳」或「公司」,股份代号:1846)凭借雄厚实力,于全球众多眼科医疗机构中脱颖而出,成功斩获由世界光学巨头卡尔蔡司集团颁发的2019年度「全球蔡司三焦点人工晶体置换数量最多眼科诊所」及「全球蔡司三焦点人工晶体置换手术最多的眼科医生」荣誉。德视佳创始人兼CEO约根森博士(Dr. Jørn Slot Jørgensen)作为企业代表受邀出席了本次颁奖典礼,约根森博士本人也正是「全球蔡司三焦点人工晶体置换手术最多的眼科医生」奖项的获得者。



蔡司集团授予德视佳奖项



在颁奖仪式上, 约根森博士表示:「德视佳始终致力于屈光技术领域的创新应用,致力于帮助每一位患者顺利摘镜、重返清晰视界,享受到更佳的视觉质量和更高的生活质量;未来,德视佳将继续努力推动欧洲和中国眼健康事业的不断发展。」德国卡尔蔡司医疗技术公司副总裁迈克尔·阿奇特利克先生对于德视佳在全球屈光手术界作出的重大技术贡献表示高度赞赏,并希望今后能进一步深化与德视佳的战略合作。



眼科界「奥斯卡」是何方神圣?



创始于德国的卡尔蔡司集团是一家在视光学和光电子领域享誉全球的百年名企,其2002年成立的卡尔蔡司医疗技术公司主要针对眼科患者生产开发诊疗仪器,专注于眼科手术和人工晶状体。



「三焦点人工晶体」是德国光学翘楚蔡司集团在眼部医疗最尖端的科研成果。传统的单焦点或双焦点晶体,无法同时满足患者看清远、中、近三个距离的需求,而三焦点晶体则完美填补了这一缺憾,能拥有远、近、中三个焦点的清晰视觉。将三焦点晶体植入眼内后,能够提升在远、近、中各距离下视物的清晰度,一站式解决老花眼、近视、远视、散光和白内障等问题。手术后,患者不再需要佩戴任何眼镜,可极大地提升生活质量,重返30岁左右的年轻视力状态。



「三焦点人工晶体置换手术」仅产生1.8mm的微小眼部切口,最大程度避免了眼角膜伤害,整个手术平均耗时也只有短短的8~10分钟。并且,该手术可以在术中同步治疗近视、远视、散光和白内障等,具有跨时代的非凡意义。



「蔡司奖」正是光学先锋卡尔蔡司集团面向眼科医疗机构颁布的、旨在表彰全球范围内推广实施蔡司三焦点人工晶体置换手术最多的诊所和个人,每年全球仅有一家眼科机构和一位眼科医生能获此殊荣,可谓弥足珍贵,堪称眼科界的「奥斯卡」!



德视佳为何能5次蝉联「蔡司奖」?



实际上,自从2015年「蔡司奖」颁布以来,德视佳已连续5次将该奖项收入囊中,稳坐行业C位。德视佳于1993年创立于德国汉堡,迄今已有27年的发展历史,在德国、丹麦及中国运营业务,目前是欧洲最大的眼科集团之一。德视佳是业内率先为患者提供蔡司三焦点晶体置换手术作为老花眼治疗方案的机构。德视佳在全球共实施了超过50万例眼科手术和超过5万例蔡司三焦点人工晶体置换手术。



创始人约根森博士是著名的视力矫正专家,是全球实施老花眼手术最有经验的专家之一,拥有30多年的从业经验,是德国、丹麦及中国的白内障手术和屈光矫正手术的先驱人物,累计完成超过10万例以上的眼科手术,业绩惊人。



在实现「蔡司奖」五连冠、领跑全行业的这一傲人成绩背后,是德视佳多年来对「让您的生活不再需要眼镜」的目标的忠实践行,是对技术、经验、服务等全方位的高质量高标准的精益求精。



在技术方面,德视佳从未停止过对高精尖眼科技术探索的脚步。从激光手术到晶体手术,从普通激光手术到全飞秒激光手术……为了满足不同人群的眼部健康需求,德视佳不断运用先进卓越的技术设备、专注开拓新的手术方法。



在经验方面,德视佳所有的手术都是由手术经验丰富的医生执行,每位医生每年独立成功完成手术数千例;资深医生均为德国眼科屈光医生协会及德国眼科医生学会成员。因为医术精湛,德视佳的医生团队曾连续3年被评为「德国最佳眼科医生」。



在服务方面,德视佳的医生在制定手术方案时严格遵循个性化服务原则,坚持量身定制的视力优化方案,整个服务流程涵盖咨询、术前检查、视力矫正治疗、术后跟进等全链路。并且,德视佳在欧洲的所有机构均严格遵循ISO9001:2015手术质量及标准。



眼科行业的市场潜力及德视佳的发展愿景



根据美国咨询公司的研究报告:在人口老龄化推动下,中国老花眼人数近年呈递增趋势:2018年45岁以上老花眼总人数为3.91亿,2023年预计将达到4.61亿。以老花眼手术为核心的中国眼科医疗市场存在不可估量的潜力,德视佳很早就意识到这一点。2013年,德视佳在上海开设了中国第一家眼科诊所,目前已在上海、北京、广州、深圳、杭州等地开设了6家诊所,并且在今年内即将完成重庆和福州诊所的开设,将服务范围进一步辐射到西南地区和东南地区。所有诊所均配备最先进的德国设备,采用欧洲统一的专业服务标准,全部手术医生均来自欧洲医生团队。



2019年10月,德视佳已经于香港联交所主板成功挂牌上市,向资本市场拿出了雄厚技术与优质口碑。关于在中国的发展愿景,约根森博士诚挚表示:德视佳希望把德国医疗技术、管理流程、质量标准、医疗团队、一站式服务等精髓带入中国市场,以满足更多追求生活质量与完美体验的中国患者的需求。





