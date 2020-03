Monday, 9 March 2020, 16:16 HKT/SGT Share: 给茜茜公主老公配眼镜的德国品牌,即将颁出眼科界的「奥斯卡奖」

香港, 2020年3月9日 - (亚太商讯) - 19世纪50年代,年轻貌美的茜茜公主嫁入了哈布斯堡宫廷,她高贵迷人的身姿和奢华的帝都维也纳相得益彰,共同营造出人们对童话爱情的向往。



2018年度-「蔡司奖」证书。由于蔡司公司在业界的口碑和权威深入人心,所以「蔡司奖」也被称作是眼科界的「奥斯卡奖」



她的丈夫是高大英俊的弗朗茨·约瑟夫一世,据说,弗朗茨·约瑟夫一世非常勤奋,每天要工作12小时以上,还能熟练运用他子民的八种语言。



珍藏在德国耶拿的弗朗茨·约瑟夫一世使用过的眼镜,见证了他的勤奋。这副眼镜来自蜚声国际的卡尔·蔡司公司,就是那个生产出X 光望远镜、还凭借摄影科技斩获奥斯卡小金人的光学技术公司。



人眼对光的捕捉为光学研究带来源源不断的灵感,光学科技的突飞猛进也说明到人类改善视力。



蔡司的老花眼治疗技术



随着年龄的增长,人的眼晴晶体逐渐硬化、弹性慢慢减弱,睫状肌收缩能力不断降低,近点渐渐远移,大约从40岁开始,近距离看东西越来越困难,这种情况就是俗称的「老花眼」。此外,「老花」还会伴随视觉疲劳、眼部酸胀、流泪、头痛等症状。



在屈光不正尚不能用手术来治疗的年代,即使高贵如弗朗茨·约瑟夫一世也只能通过戴眼镜来改善视力。



然而,戴镜后的诸多不便让很多老花眼患者叫苦不迭。由于不少老花眼患者在年轻时患有近视,所以在老花后需要至少配两副眼镜来改善屈光不正,日常的携带和换戴很是繁琐;即使市面上出现了渐进镜片,也没能让老花眼患者获得梦寐以求的视觉效果,因为渐进镜片两边存在干扰区,会使佩戴者的周边视野产生泳动感。



幸运的是,来自蔡司的「三焦点人工晶体植入」技术攻克了老花难题。相比做完「单焦点手术」还要再配眼镜、「双焦点手术」无法解决中距离看事物的问题,「三焦点晶体」能让患者在视近、视中、视远时都看得很清晰,不论以前是否患有其他屈光不正,都可以通过这个手术彻底告别眼镜,完完全全不用再戴镜,所以说,这种手术是革命性的。另外,可进行私人订制的晶体还可同步说明解决包含散光在内的各种屈光不正及白内障。



「三焦点人工晶体」倍受高端人士青睐的原因还包括它的植入过程不到10分钟,切口只有1.8mm左右,整个手术过程非常轻松。目前,全球接受「蔡司三焦点人工晶体」植入手术的人群在逐年增加,蔡司公司也从2015年开始颁发「全球蔡司三焦点人工晶体植入数量最多眼科诊所」及「全球蔡司三焦点人工晶体植入手术最多的眼科医生」奖项,用以表彰杰出的眼科诊所和眼科医生。



今年的「蔡司奖」会花落谁家?



今年的颁奖仪式将于3月10日在德国汉堡举行,由于「蔡司奖」每年只颁发给一家医疗机构和一名眼科医生,所以全球眼科行业都翘首以盼奖项结果的揭晓。



目前,德国的德视佳眼科(股票代码1846.HK)被认为是颇有实力的竞争者,因为这家眼科机构已累计实施超5万例「蔡司三焦点晶体植入手术」,且已蝉联「蔡司奖」四年,其创始人兼CEO约根森博士也蝉联过「全球蔡司三焦点人工晶体植入手术最多的眼科医生」奖项。



不过,随着人口老龄化的发展以及「蔡司三焦点晶体植入手术」知名度的增加,越来越多的患者开始抛弃「老花了就只能戴老花镜」的观念,致力于通过「三焦点老花手术」来解决视力问题,有资格实施这项手术的眼科机构也在增加,所以,德视佳能否获得「五连冠」佳绩,尚需耐心等待颁奖结果。



眼科业内人士则对德视佳蝉联「蔡司奖」比较有信心,因为患者在选择眼科医院时会看重医院的口碑、医生的水平、医院的诊疗技术,已经累积了丰富植入经验和患者口碑的德视佳明显更受患者青睐。目前,德视佳在中国的北京、上海、杭州、广州、深圳等地也开设了诊所,不少公众人物及其家人都在德视佳接受过眼科手术,比如,演员张歆艺的母亲就是在德视佳接受的「三焦点人工晶体植入」。



德视佳的约根森博士说:「希望把德国制造的精髓,包括德国医疗技术、管理流程、质量标准、医疗团队、一站式服务等带入中国市场,以满足更多追求生活质量与完美体验的中国患者的需求。」



以前有中国患者奔赴欧洲问诊,随着德视佳在华业务的继续开展,中国患者可以不出国门就能享受德国顶尖的眼科治疗,且实施手术的医生都来自欧洲医疗团队,这样的模式真的很打动人心。



目前,距离「蔡司奖」的揭晓不到一天的时间,究竟老牌眼科诊所德视佳能否蝉联眼科界「奥斯卡」五连冠呢?让我们拭目以待!











Mar 9, 2020 16:16 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 健康与医药, Funds & Equities

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network