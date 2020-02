Friday, 28 February 2020, 15:00 HKT/SGT Share:

来源 Colt Colt获Gartner评选为2020年「全球网络服务魔力象限」远见者地位 由于Colt的执行能力和愿景完整度,获得Gartner在最新「全球网络服务魔力象限」远见者地位的肯定

香港, 2020年2月28日 - (亚太商讯) - Colt Technology Services 今日宣布其被纳入Gartner二月份「全球网络服务魔力象限」远见者地位。



作为一家企业,Colt不断追求能透析瞬息万变的市场状况,并确保其产品和销售服务符合行业的未来发展方向。



Colt 首席执行官Carl Grivner先生评论表示:「我们相信被评选为Gartner『网络服务魔力象限』远见者地位彰显了我们多年来在确保公司专注于行业发展的方向以及不断适应客户需求方面的努力成果。」



「从积极地向新地区扩展、投资于创新科技,到将关注客户体验列为首务,Colt公司全体一直致力于打造Colt成为在连接新时代时已准备就绪的企业。我们很高兴这样的努力在今日获得了肯定。」



Colt IQ Network由900多个数据中心和超过29,000栋网内建筑所组成,再加上其云端服务供货商 (CSPs) 和系统集成商 (SIs) 的合作伙伴系生态系统的不断增长,让Colt处于协助企业客户进行数码转型的绝佳位置。



关于Colt 被纳入Gartner 的「魔力象限」及「关键能力」的报告,请参见报告。https://www.colt.net/go/gartner-magic-quadrant/



关于Colt

Colt致力于通过连结的力量来改变世界运作的方式。Colt IQ Network连结了欧洲、亚洲和北美巨型商业中心超过900间数据中心、超过29,000栋网内建筑,其𧠃盖面亦不断增长。



Colt了解业务连接的要求,并提供高性能和高带宽的解决方案以确保客户的成功,而Colt的愿景在于成为行业内最以客户为导向的企业。旗下客戶包括遍及超过30个国家中逾210个城市的数据密集型企业。Colt是软件定义网络 (SDN) 与网络功能虚拟化 (NFV) 方面公认的创新者与先驱。作为私营公司,Colt乃是所属行业中财务最稳健的企业之一,以最具竞争性的价格提供最佳客户体验。更多的讯息,请浏览: www.colt.net.



Gartner免责声明

Gartner不为其研究出版品所引述的任何厂商、产品或服务背书,且不建议技术使用者只选择拥有最高评价的厂商。Gartner研究出版品包含Gartner研究组织的意见,不应解释为事实陈述。Gartner不承担与本研究相关的所有明示或默示保证,包括适售性的保证或针对特定用途的适用性。



媒体联络人:

Henry Chow/ Matthew Schultz

Think Alliance Group for Colt

电话:+852 3956 1161

电邮:colt@think-alliance.com



