Monday, 24 February 2020, 09:07 HKT/SGT Share: 伟能集团于斯里兰卡签订新合约 于当地的总装机容量将增加至接近100兆瓦

香港, 2020年2月24日 - (亚太商讯) - 亚洲领先的分布式发电站拥有人及营运商及香港上市的伟能集团国际控股有限公司(「伟能集团」)今天(2月24日)宣布近日就两个位于斯里兰卡的发电项目签订购电协议,预计总装机容量为38.8兆瓦。连同已续约的54.9兆瓦装机容量,伟能集团于当地的总装机容量将接近100兆瓦。



伟能集团首席商务官张阳先生表示:「我们于2019年4月首次进入斯里兰卡的电力市场,利用快捷交付的分布式发电方案弥补当地的电力短缺。在短短一年时间内,我们再次获得新项目,不但进一步证明我们在业内的实力和专业,更突显分布式发电的优势。我们将继续满足当地居民的需求,提供更多可靠、稳定的电力。」发电站预计于2020年3月底投入营运。



根据亚洲开发银行介绍,斯里兰卡正在步入新的发展阶段,并将在未来数年成为中上收入国家。随着当地国民生产总值不断扩大、国民生活质素持续提升,市场预计斯里兰卡的电力需求将进一步增加。







Feb 24, 2020 09:07 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 能源 , 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Feb 10, 2020 17:16 HKT/SGT 伟能集团携手中技公司为缅甸增900兆瓦发电容量 Nov 24, 2016 18:53 HKT/SGT 伟能集团首日于联交所主板挂牌交易 Nov 14, 2016 09:20 HKT/SGT 伟能集团宣布于联交所主板上市计划 更多新闻 >>