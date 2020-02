Tuesday, 18 February 2020, 14:02 HKT/SGT Share:

来源 冠君产业信托 冠君产业信托公布2019年度全年业绩 可分派收入增加2.3%至16.48亿港元

物业组合的续租租金继续增长



香港, 2020年2月18日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(股份代号:2778)公布2019年度全年业绩。







业绩摘要



2019财政年度 2018财政年度 变动

租金收益总额 (百万港元) 2,778 2,677 + 3.8%

物业收益净额 (百万港元) 2,481 2,405 + 3.1%

可分派收入 (百万港元) 1,648 1,611 + 2.3%

每基金单位分派 (港元) 0.2666 0.2614 + 2.0%



于2019年12月31日 于2018年12月31日 变动

物业组合总值 (百万港元) 81,178 83,135 - 2.4%

每基金单位资产净值 (港元) 11.04 11.42 - 3.3%

资产负债比率 18.0% 17.6% + 0.4百分点



概览

冠君产业信托的可分派收入增加2.3%至16.48亿港元,而每基金单位分派亦上升2.0%至0.2666港元。本信托的业绩再次展现旗下物业组合互补长短的优势。



花园道三号

花园道三号续租租金上扬,推动租金收益总额上升8.7%至15.12亿港元。2019年12月31日的物业出租率为93.0%。由于2019年的市值租金较约满时租金高,令该物业在2019年12月31日的现收租金上升至每平方呎107.76港元(按可出租面积计算)。



朗豪坊办公楼

朗豪坊办公楼的业务表现稳定。物业出租率在2019年12月31日处于97.7%的高位,而市值租金在2019年内持平。续租租金上升令2019年的租金收益总额增加7.2%至3.75亿港元。现收租金在2019年12月31日上升至每平方呎46.48港元(按建筑面积计算)。



朗豪坊商场

零售市道自2019年初放缓,下半年更随着本地经济疲弱,加上社会动荡局势迟迟未能平息而每况愈下。由于租约大多预先签订,基本现收租金升至每平方呎190.49港元(按可出租面积计算),但商场租金收益总额仍减少4.9%至8.91亿港元,主要因为2019下半年租户销售额下滑令分成租金下跌造成。租户的减租要求均按个别情况考虑。尽管市况疲软,商场在2019年12月31日维持悉数租出的状态。



融资

本信托采取积极主动的债务管理措施,并进一步优化信贷安排。为纾缓利率风险,本信托在有利的市场环境安排利率掉期,令固定利率债务比例于2019年12月31日上升至64.2%。



分派

纵使营商环境举步维艰,本信托期内可分派收入仍温和增加2.3%至16.48亿港元,而每基金单位分派亦上升2.0%至0.2666港元(2018年:0.2614港元)。按2019年12月31日的基金单位收市价5.15港元计算,相当于年度分派率5.2%。



资产值

于2019年12月31日,本信托旗下物业组合之估值为812亿港元,较2018年12月31日的831亿港元减少2.4%。



展望

爆发新型冠状病毒令阴霾密布的环球经济雪上加霜,2020年的写字楼需求和零售情绪将受到负面影响。作为外向型经济体,香港在经济前景欠佳及衰退可能恶化的情况下所受到的打击尤其沉重。鉴于本地政局持续紧绷,缓解无期,预料营商环境将更见脆弱,令写字楼需求和零售市道受压。



随着各行各业受到疫情爆发造成严重冲击,写字楼需求、市场租金和零售市道将进一步疲弱。我们会密切注视短期挑战带来的影响,但相信本信托可凭借本身的财务实力和纪律,安然渡过难关。来年,我们会继续以审慎的态度为本信托在环球物色多元化的业务扩展机会。



有关冠君产业信托 ﹝股份代号:2778﹞

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢地标性物业,总楼面面积达293万平方呎,分别座落于维港两岸。

网站:www.championreit.com







Feb 18, 2020 14:02 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network