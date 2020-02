Monday, 10 February 2020, 18:38 HKT/SGT Share:

来源 冠君产业信托 花园道三号成为香港首个现有楼宇荣获WELL铂金级认证

香港, 2020年2月10日 - (亚太商讯) - 花园道三号为冠君产业信托(股份代号:2778)持有两项地标物业之一,荣获国际WELL健康建筑研究院TM(IWBITM)颁发WELL健康建筑标准的铂金级WELL核心认证,成为香港首个获WELL认证最高级别之现有楼宇。



香港首个位于甲级写字楼的大型户外楼梯画作品「闹市中的花园」



花园道三号项目达到WELL健康建筑铂金标准,包括:空气、水、光、营养、运动、热舒适、声音、材料、精神与小区的要求。此殊荣是对冠君产业信托重视旗下物业用户的健康和环境保护作出之努力予以肯定。



冠君产业信托行政总裁王家琦女士表示:「很高兴花园道三号能够成为香港首个荣获铂金评级的现有楼宇。新楼宇可以按WELL的指引而建成,但使用中的楼宇则需进行设施升级方可达到WELL的标准,相对较具挑战性,取得认证是资产管理团队不懈努力的成果。」



国际 WELL 建筑研究院 (IWBI) 董事长兼首席执行官瑞克·费瑞奇 (Rick Fedrizzi) 说:「花园道三号项目为香港众多追求健康室内环境的现有楼宇树立了良好的典范。此印证了冠君产业信托对提升物业用户的健康与福祉的承诺,为员工、租户及业务伙伴提供健康的环境。」



花园道三号 - 香港首个WELL铂金级核心认证之现有楼宇:

- 融合健康与公共空间设计:

室内与户外空间自然相连–25%的户外范围拥天然元素

具备园景、户外运动空间及健身中心,推广健康生活

运用楼梯壁画和艺术品,营造乐活向上的氛围

- 连续12年取得香港室内空气质素检定证书(卓越级),空气质素优良

- 连续九年获列入水务署优质供水认可计划,供水质素令人满意

- 为租户提供接驳巴士,提倡多乘搭公共交通工具

- 举办一系列「Champion Our Wellness」体验活动,例如食中疗愈、越野跑和音乐表演



首创位于甲级写字楼的楼梯艺术:

冠君产业信托最近于花园道三号,完成香港首个甲级写字楼的壁画楼梯创作。信托支持本地创作,由本地艺术家陈巧倩所绘画的「闹市中的花园」,给予途人心旷神怡的感觉,我们亦希望借着楼梯壁画鼓励租户多走楼梯,推广健康生活。



有关冠君产业信托(股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢地标性物业,总楼面面积达293万平方呎,分别座落于维港两岸。

网站:www.championreit.com







