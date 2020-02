Monday, 10 February 2020, 17:16 HKT/SGT Share: 伟能集团携手中技公司为缅甸增900兆瓦发电容量

香港, 2020年2月10日 - (亚太商讯) - 亚洲领先的分布式发电站拥有人及营运商及香港上市的伟能集团国际控股有限公司(「伟能集团」)今天(2月10日)宣布已与中国技术进出口集团有限公司(中技公司)以名义股本成立合资公司,共同投资、建设及营运缅甸三个总合约容量为900兆瓦的发电项目。双方各自持有该合资公司50%股本。



中技公司成立于1952年,为中国国有企业,隶属中国通用技术(集团)控股有限责任公司。其业务范围包括重大技术装备和成套设备进出口、国内外工程承包和项目管理、贸易、招标、商务、技术咨询及投融资等。中技公司为伟能集团的工程总承包商,双方自2010年开始业务合作关系。



中技公司副总经理王艳明先生表示:「中技公司成立67年来,始终以服务国民经济、促进国际经贸合作为己任,致力为世界经济发展作出卓越贡献。中技公司发挥过去建立的海外业务经验以及与伟能集团多年的友好合作关系,首次投资缅甸的快捷交付发电业务,携手为缅甸国民带来稳定、可靠的电力供应。我们相信,伟能集团的灵活性、适应性以及技术优势配合中技公司的专业、创新和规模,将缔造相辅相成、互惠互利的合伙关系,共创未来无限辉煌!」



伟能集团联席首席执行官欧阳泰康先生响应指:「中技公司是一家集技术贸易、工程承包和项目管理集成服务于一体的国际知名企业,也是我们长久、友好的合作伙伴。我们非常欣喜在我们合作十周年这个值得纪念的时刻,双方可以透过不同层面的合作,加深双赢关系。」



欧阳先生补充指:「缅甸是东南亚经济发展最快速的国家之一,加上近年的法律和政度改变使其成为外资企业最憧憬的亚洲市场。我们从2015年开始在当地投资和营运第一个分布式发电站,有幸见证当地政府从不同行业和层面不断地完善体系,特别是能源和电力方面,为我们提供一个更友好的营商环境。是次携手中技公司为缅甸提供900兆瓦的发电容量,将缓解当地的缺电问题,进一步支持当地经济发展和提高人民生活质素。」



伟能集团于2019年10月公布与战略伙伴组成联合体,参于由缅甸电力和能源部旗下 Electric Power Generation Enterprise 之招标项目,并中标三个总合约容量为900兆瓦的发电项目。中技公司为该联合体成员。是次成立的合资公司为双方共同投资、建设及营运该等项目之合作主体。双方正就股东协议条款进行磋商。







