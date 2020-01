Monday, 6 January 2020, 15:47 HKT/SGT Share: 德视佳(1846.HK)与东湖数字小镇展开战略合作 正式进军福州市场

香港, 2020年1月6日 - (亚太商讯) - 德视佳国际眼科有限公司(「德视佳」或「公司」,股份代号:1846)今天举行与东湖数字小镇战略合作的签约仪式,签约仪式嘉宾包括福建省政协常委、东湖数字小镇镇长陈国平先生,德视佳行政总裁、执行董事兼主席约根森博士(Dr. Jørn Jørgensen)、副总裁(丹麦)兼执行董事雅尼克. 约根森(Jannik Jørgensen)、副总裁(中国)王艳、福建新东湖投资有限公司总裁陈国和及福建新东湖投资有限公司常务副总裁张远华等领导,标志着德视佳正式进军中国福州市场。德视佳福州诊所是公司继上海、北京、广州、深圳、杭州、重庆后的第八家于中国的诊所。德视佳福州诊所选址滨海新城东湖数字小镇的FFC福州未来中心三楼,面积达800平方米,投资逾1000万元(人民币,下同),预计2020年10月开业,致力为滨海新城乃至整个福州提供最优质的德国眼科诊疗服务。



德视佳福州诊所签约仪式现场



根据福州市统计局初步核算,2019年上半年福州市实现地区生产总值(GDP)达人民币3528.53亿元,同比增长8.5%,是福建省第二大地级城市,且已连续八个季度GDP增速超过8%。其中,福州近年更鋭意打造「数字福州」,全力发展新经济产业。而德视佳是次入驻的东湖数字小镇,正是福州市近年致力拓展位于核心商业区的新经济产业基地。截止目前,东湖数字小镇已经吸引不少享负盛名的中外数字经济企业入驻,例如微软、星巴克、阿里巴巴、腾讯、华为等,近20,000名高科技领域的专业人才汇聚一堂,形成高端的商业服务圈。预期到2021年,东湖商圈全面建成之时,将吸引超过1000家数字经济企业,创造产值逾1000亿元。同时,此次德视佳眼科入驻东湖数位小镇,亦将会把纯正的德国屈光眼科技术带入福建,运用前沿性国际眼科技术和服务帮助该地区的经济发展,相信德视佳入驻能与当地经济发展达至相辅相成的效果。德视佳是眼科医疗行业巨头,拥有着强大的专业眼科医生团队、先进的诊疗设备、国际化的优质眼科诊疗服务。德视佳福州诊所的落地将惠泽小镇、福州滨海新城以及整个福州,让中国市民享受高质量的眼科诊疗服务,助力所有人共同拥抱清晰视觉,享受美好生活。



德视佳始创于1993年,总部位于德国汉堡,是欧洲视力矫正行业的龙头专业眼科服务提供商,亦是德国乃至欧洲领先的屈光眼科品牌,曾获得多项眼科行业大奖。德视佳由德国知名眼科医生管理及运营,在德国、丹麦及中国现时共营运27家诊所和咨询中心。据中银国际报告显示,德视佳于2018年获多项手术桂冠,其中包含:全球最多的蔡司三焦晶体交换手术(老花眼治疗手术)、欧洲最多的后房型人工晶体(ICL,高度近视手术),以及德国最多的全飞秒激光手术(ReLEx SMILE,近视手术)。德视佳在德国及丹麦的高级晶体交换手术和屈光手术(不包括PRK/LASEK)方面具市场领先地位。2018年,德视佳在德国及丹麦的市场份额分别为13.2%和10.8%。



近年来,中国各种眼疾罹患率逐年增高,眼科市场增长较快。数据显示,2013-2017年,中国眼科市场规模自467.7亿元增长至867亿元,行业复合增长率达到17%,预计未来五年眼科市场规模有望持续按13%-15%的复合年增长率扩张。自从2013年登陆中国,德视佳一直致力于为中国近视、散光、老花和白内障患者提供领先国际水平的德国屈光技术和100%的德式眼科服务,帮助各类屈光患者重返清晰视界。迄今为止,德视佳已成功实施超过40万例眼科手术,帮助许多欧洲和中国的屈光患者告别眼镜,重返清晰“视”界。其中不乏社会名流、精英及高收入、高净值阶层。据公司财报显示,2018年中国区营收约为9400万元,占公司全球营收的28.2%,过去三年营收及毛利润的复合年增长率分别为85.1%及633.7%。



德视佳创始人、董事会主席及行政总裁约根森博士表示:「德视佳非常荣幸入驻东湖数字小镇,将纯正的德国眼科技术和质量服务带给小镇及周边地区的百姓。东湖数字小镇是中国数字经济创新的活力中心,德视佳也一直致力于屈光技术领域的创新应用,我衷心期待通过此次携手合作,提升该地区的医疗技术与质量,为小镇的繁荣发展注入新的动力。」



德视佳福州诊所是继德视佳成功在香港联合交易所主板上市后的另一策略性规划,显示其倾力进军中国市场的战略决心,以及对于中国福州滨海新城及东湖数字小镇建设持续发展的高度认同。伴随福州诊所的签约入驻仪式顺利举行,德视佳将以「德国技术、德国质量」的独特优势为福州以及其周边地区的患者提供高质量的「摘镜」服务,努力提升中国百姓的眼健康水平和生活质量。







Jan 6, 2020 15:47 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 健康与医药, Funds & Equities

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network