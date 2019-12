Friday, 20 December 2019, 17:03 HKT/SGT Share:

来源 冠君产业信托 冠君产业信托着力可持续发展 2019年荣膺最高殊荣

香港, 2019年12月20日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(股份代号:2778)一直视可持续发展为信托企业文化的重要一环。信托积极制定与时并进的策略,把可持续发展的元素纳入各项营运目标,借以推动和实践有关工作,信托于2019年夺得多项有关可持续发展的殊荣。



冠君产业信托主席罗嘉瑞医生(左四)及行政总裁王家琦女士(左三)荣获由香港上市公司商会颁发的「持续发展卓越奖」



2019年获颁以下大奖:

- 香港上市公司商会「持续发展卓越奖」

- 香港管理专业协会「香港可持续发展大奖」(最高殊荣)

- 香港投资者关系协会「整体最佳投资者关系公司大奖」(最高殊荣)

- 信报财经新闻「上市公司卓越大奖2019」

- 香港管理专业协会「最佳年报奖2019」



可持续发展指标:

- 于「全球房地产可持续性标准」中获得「Green Star」评级及「A级信息披露」

- 连续四年获选为「恒生可持续发展企业基准指数」的成份股



冠君产业信托行政总裁王家琦女士表示:「信托今年再度屡夺殊荣,肯定了我们对实践可持续发展及提升企业管治水平的努力。我们会继续参考国际市场指标,借以提升信托整体的业务表现。此外,我们将继续与持份者携手推动可持续发展的进程,以缔造多赢为目标,为信托的业务和持份者增添共享价值。」



香港上市公司商会「持续发展卓越奖」

香港公司管治卓越奖旨在促进香港企业管治、商业道德及董事会领导力的最高水准,表彰卓越管治的公司并宣传最佳实践,从而促进公司管治文化的长足发展。



香港管理专业协会「香港可持续发展大奖」(最高殊荣)

此奖项嘉许在经济、社会及环境三方面的可持续发展性均有详细考量的企业,在实践可持续发展的同时也于业务上创出佳绩。信托勇夺四项由该协会举办的香港可持续发展奖(小型机构组别),分别为「香港可持续发展大奖」、「香港可持续发展奖」、「优秀可持续发展措施奖(社会及环境方面)」。



香港投资者关系协会「整体最佳投资者关系公司大奖」(最高殊荣)

此奖项除了肯定信托在业务发展、营运及投资者关系方面的不懈努力,以及寻求不断进步及突破的精神,更印证其在多个范畴中展示出全面的卓越表现。获奖者均由本地及海外买方和卖方分析师以及基金经理透过网上投票选出。



信报财经新闻「上市公司卓越大奖2019」

此奖项旨在表扬过去一年表现出色的上市公司,是业界极具公信力的参考指标,让投资者透过该指标得以掌握市场资讯。信托再次凭着优秀的表现,继续赢得资本市场的认可。



香港管理专业协会「最佳年报奖2019: 优秀小型机构年报奖」

香港管理专业协会鼓励机构透过年报,为持份者带来适时、准确、全面及可读性高的信息。冠君产业信托2018年年报以「卓尔出群活出至臻」为主题,意念与其愿景互相呼应,在竭诚管理优质的写字楼及零售物业的同时也营造以身心健康为本的完善社区,让租户、顾客及员工在工作与生活之间取得平衡,尽展所长。



2019年度奖项总汇



5月

香港投资者关系协会

- 整体最佳投资者关系公司大奖(唯一一间中型企业获此殊荣)

- 最佳投资者关系公司

- 最佳投资者关系(主席/行政总裁)– 王家琦女士

- 最佳投资者关系专员 – 陆嘉萍女士

- 最佳投资者会议

- 最佳数码投资者关系

- 最佳投资者推介材料

- 最佳年报

- 最佳投资者关系团队 – 王家琦女士、陆嘉萍女士、黄希文女士、陈世康先生



香港上市公司港股100强研究中心

- 飞腾企业奖



6月

《亚洲企业管治》杂志

- 亚洲最佳行政总裁 – 王家琦女士

- 最佳投资者关系专才 – 陆嘉萍女士

- 最佳投资者关系公司



7月

香港股票分析师协会

- 上市公司年度大奖2019



8月

MerComm. Inc

- 2019国际 ARC 年报大奖

封面设计 – 金奖

内页设计 – 银奖



IADA国际年度报告设计奖

- 封面设计 – 金奖



11月

香港管理专业协会

- 香港可持续发展大奖

- 香港可持续发展奖

- 优秀可持续发展措施奖: 社会方面

- 优秀可持续发展措施奖: 环境方面

- 最佳年报奖2019: 优秀小型机构年报奖



信报财经新闻

- 上市公司卓越大奖2019(主板大市值)



12月

香港上市公司商会

- 持续发展卓越奖



有关冠君产业信托(股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢地标性物业,总楼面面积达293万平方呎,分别座落于维港两岸。

网站:www.championreit.com



