来源 中国通海国际金融有限公司 中国通海金融于《资本壹周》主办之「杰出上市企业大奖2019」荣膺「企业管治大奖」殊荣 公司优良企业管治获得广泛认同

香港, 2019年12月20日 - (亚太商讯) - 中国通海国际金融有限公司(「中国通海金融」)欣然宣布,本公司于《资本壹周》主办的「杰出上市企业大奖2019」中,荣膺「企业管治大奖」 殊荣奖项以表扬公司过去一年的杰出表现及企业管治策划。中国通海金融之集团管理层于二零一九年十二月十八日代表公司出席颁奖典礼并接受嘉许。







首席营运及风控总监黄伟诚先生对于获奖感到十分荣幸并表示:「该奖项对于公司过去一年的努力是重要的肯定。作为一间负责任的企业,良好的企业管治对提升本公司之业务效率甚为重要,因此中国通海金融一直履行高质素之企业管治政策,并采取务实方法以加强风险管理及严格遵守港交所的《上市规则》。中国通海金融亦积极回馈社会,务求为股东及投资者带来丰厚回报的同时,亦于各方面均取得稳健发展。今年6月,我们与世界自然基金会(WWF)合作,带领一众同事参与本地有机耕种体验活动,除了深入有机种植,更能亲身实践有机园艺技术,以行动支持环保。另外,我们于今年11月再次与WWF合作,举办了米埔自然保护区导赏团。我们一同参观湿地并学习有关候鸟迁徙的生态知识,透过是次活动提高了大家对环境保护的意识,共创绿色都市。展望未来,我们会继续努力耕耘,将坚守良好企业管治的理念,在建设一间行业领先的金融公司为目标的同时,亦致力推动可持续发展,从而为社会大众缔造更理想的生活环境。」



由《资本壹周》主办的「杰出上市企业大奖」已经踏入第十届,旨在表扬过去一年在业绩及企业管治均有杰出表现的香港上市企业。获选的上市企业实至名归,对投资者来说是极具价值的参考指针。



关于中国通海国际金融有限公司

中国通海国际金融有限公司(「本公司」,股份代号: 00952.HK),为香港联合交易所有限公司的主板上市公司,是一家以香港为基地的金融服务机构。本集团于1997年在香港上市,并于2017年正式加入泛海控股股份有限公司(股份代号: 000046.SZ)大家庭。泛海控股业务涵盖金融、房地产、战略投资等。中国通海金融致力打造成为全方位,全牌照的综合性金融平台。公司主要业务包括经纪业务、利息收入业务、企业融资业务、资产管理业务和投资及其他业务。本公司致力成为香港及中国企业与个人投资者的理想金融服务伙伴,并为客户提供卓越的一站式财经服务。本公司并透过中国深圳、上海、沈阳、宁波、大连、北京、成都、杭州及厦门的代表处或全资拥有的外资企业,以及透过Global Alliance Partners及Oaklins International的网络及成员,为客户提供资本市场服务。



