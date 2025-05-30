威胜控股附属公司于国家电网2025年首轮计量设备招标中 成功中标逾2.53亿港元合约

香港，2025年6月2日 - (亚太商讯) - 中国领先的能源计量及能效管理专家，威胜控股有限公司（简称「公司」或「威胜控股」或本「集团」，股份编号：3393.HK）欣然宣布，本公司之附属公司威胜集团有限公司及威胜信息技术股份有限公司在国家电网有限公司（「国家电网」）2025年第一次计量设备集中采购中取得优异成绩。

于2025年5月27日，国家电网正式公布招标结果。威胜集团有限公司中标约786,000台智能电表及计量用电流和电压互感器，合约总金额约为人民币185.71百万元（约202.41百万港元）。此外，威胜信息技术股份有限公司中标约31,000台专变采集终端，合约金额约为人民币46.83百万元（约51.04百万港元）。集团在本次招标中所获合约总金额位列第一。

截至目前，集团于国家电网2025年度集中招标中累计中标金额约为人民币232.54百万元（约253.45百万港元）。

本集团主席吉为先生表示：「国家电网的集中采购持续树立产品质量、技术创新及服务卓越的标杆。此次能获得最高中标金额，不仅再次肯定了集团在智能计量解决方案领域的市场领先地位，也体现了集团在硬体、软体及数据服务方面的整体实力。我们将持续助力新型电力系统建设，并通过先进的计量与数字化解决方案，加快推进中国能源转型。」

关于威胜控股有限公司

集团是中国领先的能源计量及能效管理专家，产品与服务包括电智能计量解决方案（Power AMI）、通讯及流体计量解决方案（Communication & Fluid AMI）、智能配用电系统及解决方案（ADO）、智能配用电解决方案（SDS）、智能配用电装置（SDD）及能效解决方案（EES）。集团当前客户包括电网公司、水务、燃气及热力等公用事业及大型工商业客户，集团主导产品在国内市场占有重要份额，并出口至亚洲、非洲及欧美等全球多个国家。集团拥有中国首家节能环保领域工程研究中心等两个国家级研究中心、国际标准认证的实验室，特别在智能计量与能效管理领域，研发实力行业首屈一指。

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